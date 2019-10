El Gobierno de Aragón solicita a Adif ampliar el período de concesión de la terminal de Cosco Shipping

Publicado 10/10/2019 16:20:43 CET

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha solicitado a Adif ampliar el período de concesión de la terminal de Cosco Shipping en Zaragoza. Así lo ha indicado el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, durante una visita a este espacio, acompañado por responsables de la compañía y por el embajador de China en España, Lyu Fan.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha subrayado que hace "mucho tiempo" que el Gobierno que preside está tratando de establecer relaciones en el plano económico con China. "Para ello, tenemos un magnífico valedor que es el embajador, nuestro amigo Luy Fan, que siempre nos ayuda y yo creo que está enamorándose de Aragón, cosa que a nosotros nos interesa mucho que te ocurra".

Ha considerado que la actividad de Cosco Shipping en la terminal de Adif en PlaZa puede ser "tractor" para otras empresas y otras iniciativas. Ha apuntado que, de esta forma, se refuerza la logística aragonesa con un operador chino que "seguramente es el mayor del mundo", y se estrechan las relaciones con la economía de China.

"Además, esto también refuerza nuestra aspiración prácticamente alcanzada de que Zaragoza sea una parada del tren de la Ruta de la Seda y de que Aragón sea un lugar señalado dentro de ese fastuoso proyecto chino".

En este contexto, Lambán ha comentado que la compañía ha solicitado que el plazo de la concesión de Adif a Cosco Shipping se amplíe para que sigan apostando por Zaragoza, algo que el propio Lambán ha tenido la oportunidad de trasladar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En la actualidad, Adif tiene una concesión concedida a esta compañía en el puerto de Valencia que se extiende hasta 2041, en el puerto de Bilbao hasta el 2048, y en el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza ese plazo de concesión expira en el año 2023.

"Lógicamente, para afianzar la inversión, la empresa necesita planificar a largo plazo, tener seguridades a largo plazo, y eso pasa porque se amplíe ese plazo de concesión homologando más o menos a los puertos de Valencia y de Bilbao", ha detallado.

Ha avanzado que el Gobierno de Aragón va a trabajar en ello y que cree que la respuesta de Adif será positiva. Además, Lambán ha incidido en la importancia que este tipo de proyectos tienen de cara al impulso del corredor Cantábrico-Mediterráneo que, "bien pertrechado", podría multiplicar "exponencialmente" los usos que tiene ahora el terminal de Adif en Zaragoza.

CAPACIDAD

"Esta terminal actualmente tiene una capacidad de unos 165.000 TEU --medida de contenedores normalizados de 20 pies-- pero, con una inversión mínima, podría alcanzar más del doble de esa capacidad, podríamos llegar a los 330.000 TEU", ha relatado el delegado de Cosco Shipping España, Sun Kai.

Ha destacado que la importancia de esta terminal en Aragón se debe a que Cosco Shipping necesita conectar sus terminales en Bilbao y Valencia vía ferroviaria con el centro de la Península, por lo que invierte en el puerto seco de Madrid y en PlaZa.

"Esta inversión tiene importancia porque dentro de la estrategia de desarrollo One Belt, One Road --Una Franja, Una Ruta-- del gobierno chino, no solo se tienen que conectar los puertos españoles con los puertos chinos, sino que entre los puertos españoles tiene que existir esa conexión ferroviaria".

Desde que Cosco Shipping invierte en España, a partir del año 2017, la empresa ha duplicado los volúmenes gestionados desde entonces y la inversión realizada es de más de 900.000 euros. "En Zaragoza damos puestos de trabajo directos de once personas, puestos indirectos más de 200 personas".

"La idea, desde luego, es seguir apostando por Aragón, apostando por Zaragoza por su interés geoestratégico y desde luego desarrollar estrategia de exportación e importación de mercancías desde las terminales ferroviarias y para las terminales marítimas", ha relatado Sun Kai.

PRODUCTOS

El director general de las terminales de ferrocarril de Cosco en España, Felipen Mendaña, ha subrayado que los productos que se mueven en este terminal tienen "mucho que ver" con el mercado agroalimentario aragonés, todo lo relacionado con alfalfa, "que es muy estacional pero muy importante", productos cárnicos de exportación, muchas piezas y elementos para la construcción automovilística para la fábrica de PSA y bienes de equipo: "Aquí se mueve prácticamente de todo".

"Los volúmenes están en alrededor de los 110.000 TEU, pero constituyen casi el doble de lo que movíamos al iniciar Cosco su andadura en España".

Esta terminal de Zaragoza es "una de las más modernas que hay en España, tiene dimensiones europeas, es decir, aquí no hay que hacer ahora mismo la inversión para operar trenes de 750 metros. Adif aquí hizo un ejercicio muy moderno de diseño y construcción y realmente es necesaria muy poca inversión para que esta terminal de su máxima capacidad".

PUNTO ESTRATÉGICO

El embajador de China en España, Lyu Fan, ha subrayado que Zaragoza ocupa "un punto estratégico" dentro de la Península, además de ser "una ubicación muy importante también en toda Europa". Ha detallado que la empresa pretende ampliar sus actividades en Zaragoza, pero para ello es necesaria una conexión con el puerto de Bilbao y el puerto de Valencia.

"Con el apoyo y ayuda el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y, sobre todo, de este centro logístico, este proyecto va a hacerse realidad". Ha agregado que si se produce la ampliación de este centro logístico "seguramente van a llegar más empresas chinas".