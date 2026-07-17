El Gobierno de Aragón solicita a los ciudadanos que no se desplacen a las zonas del incendio forestal de Orés

El Gobierno de Aragón solicita a los ciudadanos que no se desplacen a las zonas del incendio de Orés - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse este fin de semana a las zonas próximas al incendio forestal de Orés, en la Comarca de Las Cinco Villas, salvo en caso de estricta necesidad.

Reducir la movilidad facilita el trabajo de los servicios de emergencia y contribuye a garantizar la seguridad de la población. Gracias por vuestra colaboración", ha expresado el Gobierno de Aragón en su cuenta de X --antes Twitter--.

"Menos tráfico y movimiento en la zona facilita el trabajo de los servicios de emergencia y mejora la seguridad", ha argumentado el Gobierno de Aragón por medio del 112 Sos Aragón.