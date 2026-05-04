El Gobierno de Aragón tendrá perfiles "técnicos y políticos" en las consejerías para una nueva etapa de liderazgo

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado el perfil "técnico, profesional y político" de los nuevos consejeros, "con una gran solvencia, experiencia y comprometidos para impulsar un proyecto de prosperidad y la mejora de los servicios públicos" en esta nueva legislatura marcada por el "liderazgo" que ejercerá la comunidad autónoma.

Así lo ha expresado Vaquero este lunes, en rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno de la XII Legislatura, que ha tenido lugar unos minutos después de la toma de posesión de los consejeros.

En este primer Consejo de Gobierno, la portavoz, además de vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, ha indicado que se ha aprobado la estructura que tendrá el nuevo Ejecutivo autonómico, recogida en el Decreto 27/2026, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En este sentido, Vaquero ha adelantado que será a lo largo de las próximas semanas cuando se concrete quién estará al frente de cada dirección general, puesto que se han fusionado algunas de ellas, por lo que se anunciarán ceses y nombramientos.

Un ejemplo es la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, al frente de la que estará el que fuera director general de Cultura en el anterior Ejecutivo autonómico, Pedro Olloqui, asumiendo también el cargo de Gloria Pérez (PAR) en Patrimonio Cultural. "Lo más serio y responsable es mantener o adscribir una persona a la dirección general, independientemente de que se haya fusionado", ha argumentado.

En cualquier caso, "vamos a tomarnos con tranquilidad aquellos cambios que se tengan que producir" y al frente de las direcciones generales estarán "perfiles que se adaptarán a las nuevas competencias que vaya a tener cada consejería".

Otros cambios pasan por el nombramiento del que hasta ahora ha ejercido como consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, como secretario general de Presidencia, tomando el testigo de Juan Pérez Más, que pasará a ocupar la Dirección General de Servicios Jurídicos. Además, el secretario general técnico del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo será Ismael Jorcano.

Acerca de la nueva etapa, Mar Vaquero ha recalcado que "frente a la incertidumbre, podemos hablar de estabilidad; frente a la confrontación, podemos hablar de paz", con un Gobierno de Aragón "para todos" y conformado por dos partidos políticos, PP y Vox, que ya acumulan experiencia como socios de gobierno.

"Las dos formaciones tenemos en común el objetivo de que Aragón prospere, de que sea una comunidad líder, de hacer de esta región una comunidad imparable, y a eso nos vamos a dedicar con los matices de cada uno", ha anotado.

Ha destacado la "cordialidad" entre ambas formaciones para aplaudir el "conocimiento de la Administración" que caracteriza a los nuevos consejeros, con "perfiles técnicos, políticos y profesionales, relación con los sectores que les corresponden e incluso experiencia en el ámbito privado de alguno de ellos".

ECONOMÍA Y SANIDAD

Una de las novedades de este nuevo Gobierno de Aragón es el nombre de Eva Valle, quien liderará el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, relevando así a Mar Vaquero de las competencias del área económica y engloba lo vinculado a inversiones y apuesta tecnológica.

En este punto, Vaquero ha garantizado que "se va a seguir desarrollando el impulso al sector económico con una clara repercusión y transformación a nivel social y de futuro, sobre todo para Aragón".

Ha abundado en la "amplísima experiencia, tanto en la gestión de gobierno como en su propia formación" de la nueva consejera, Eva Valle, por lo que la línea de trabajo será de "continuidad, impulso y refuerzo" de un área que reúne a los sectores en los que la comunidad autónoma es referente. Del mismo modo, ha hecho referencia a la "gran transversalidad" de esta cartera y que ha de ser reforzada con el trabajo del resto de departamentos.

"El objetivo y el propósito es que la tencología permeabilice al conjunto de la sociedad económica y social de Aragón. Por lo tanto, todos vamos a trabajar impulsando este sector", ha apuntado Mar Vaquero.

El Departamento de Sanidad, con "gran peso" en el Ejecutivo aragonés, tal y como ha reconocido Vaquero, lo encabezará Ángel Sanz, después de que José Luis Bancalero comunicase al presidente su voluntad de regresar a la profesión médica, aunque continuará como diputado en las Cortes de Aragón.

Del que ya es nuevo consejero de Sanidad, la portavoz del Gobierno de Aragón ha afirmado que se trata de una persona "experimentada, con un perfil técnico y un conocimiento muy amplio de la Administración", incluso con vinculación en el pasado al Departamento de Sanidad y al que "ahora se va a dedicar para atender los principales retos" del área.

AMPLIACIÓN AMAZON WEB SERVICES

Sobre el Plan Interés General de Aragón (PIGA) aprobado también en este primer Consejo de Gobierno, relativo a la ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS), Mar Vaquero ha adelantado que será este martes, 5 de mayo, en rueda de prensa junto al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, cuando se informará de los detalles de esta acción.

Este PIGA, que corresponde a la expansión anunciada en mayo de 2024, "es continuidad de uno de los proyectos más importantes para Aragón, que va a marcar nuestro futuro, que va a crear empleo, que va a ayudar a transformar la economía aragonesa y es también una de las inversiones más importantes de esta empresa y su apuesta por Aragón", ha resumido la vicepresidenta.

Mar Vaquero ha incidido en que fue el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien anunció en el debate de investidura que el nuevo Ejecutivo aprobaría este lunes "el PIGA más importante de la historia" para la ampliación de AWS.

En su intervención, Azcón calificó este proyecto de "la mayor inversión en tecnología que se está haciendo en Europa, miles de millones de euros de inversión que crearán cientos de puestos de trabajo".

PRESUPUESTO 2027

En otro orden de cosas, Vaquero ha precisado que el Presupuesto para 2027 no ha sido un tema abordado en este primer Consejo de Gobierno, no obstante, "el consejero de Hacienda --Roberto Bermúdez de Castro--, desde mucho antes de tomar posesión, sabe que es el principal objetivo que hay que cumplir, en breve".

Ha señalado que tanto PP como Vox, "que ahora ya somos un único Gobierno, somos conscientes que un instrumento tan importante como el Presupuesto para 2027 es el compromiso que tiene que marcar la hoja de ruta de este Gobierno de Aragón".