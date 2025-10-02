El Gobierno de Aragón ve "espectacular" la disminución del desempleo en septiembre

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, ha calificado como "muy positiva" la disminución de un 1,36% en el número de personas desempleadas recogida este jueves en los datos del paro registrado del mes de septiembre, que constatan a su vez un descenso "espectacular" en términos interanuales --un 6,09% desde el mismo mes del año anterior--, marcando "el mejor septiembre desde el año 2008", con 47.824 parados, 657 menos que en agosto.

Así lo ha asegurado Martínez, quien ha destacado que no se daba un reducción interanual del desempleo tan importante desde febrero de 2024 y que Aragón lleva ya cinco meses por debajo de la barrera de los 50.000 parados, una cifra que "casi con seguridad" se consolidará de aquí a final de año.

En este sentido, ha incidido en que este descenso es ya "imparable" ya que se está viendo que las grandes inversiones, sobre todo en centros de datos, "van tomando forma", por lo que especialmente el sector de la construcción "va a seguir creciendo y demandando trabajadores". "Estamos en un momento histórico de transformación", ha aseverado, y Aragón se está convirtiendo en un "polo de atracción de trabajadores".

Sin embargo, además de las grandes inversiones, el director general de Política Económica ha subrayado que, si se mejora la competitividad, se van a crear también puestos de trabajo en empresas más pequeñas, en el "corazón" de la economía aragonesa, que son las pymes familiares.

"Lo que hoy estamos peleando para que no se nos vayan nuestros jóvenes, para que no se nos vayan nuestros trabajadores de cualquier edad, nos ayudará este efecto atracción a que vengan trabajadores y, por lo tanto, cubramos las necesidades puntuales que tenemos hoy en el sector de construcción", ha añadido, en referencia a las dificultades que hay para encontrar mano de obra en este sector.

"EL MEJOR SEPTIEMBRE" DESDE 2008

El director general ha explicado que septiembre suele ser un mes con una estacionalidad "menos acusada" en Aragón que en el resto de España --en los últimos 25 años, en 13 ha subido el desempleo y en los otros 12 ha bajado--.

En comparación con el conjunto de España, el paro ha descendido menos a nivel nacional --sólo un 0,2%--. En las comunidades del entorno, el desempleo ha disminuido con más fuerza en La Rioja --3%--, País Vasco --2%-- y Cataluña --1,62%--, algo menos en la Comunidad Valenciana --0,9%-- y apenas se ha movido en Navarra.

"Es el mejor septiembre desde el año 2008, año de la Expo", ha reiterado Martínez, quien ha señalado que, en ese momento, había 3.000 parados más, a pesar de que había menos población activa.

PEORES DATOS EN HUESCA Y TERUEL POR LA AGRICULTURA

En términos territoriales, el paro ha subido ligeramente en agosto en las provincias de Huesca y Teruel --71 y 9 personas respectivamente, principalmente por el mayor peso del sector primario y el menor de otros como los profesores que se incorporan a las aulas--, mientras que ha bajado en 737 en Zaragoza. Sin embargo, en comparación con el mes de septiembre del año anterior, destaca la caída interanual del 8,3% en el Alto Aragón, que es más moderada en Zaragoza (-5,8%) y Teruel (-5,16%).

Martínez se ha referido en concreto a la oficina del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) de Fraga (Huesca), en la que incide de manera notable la campaña de la fruta, que "en general se da por terminada" en septiembre, lo que ha motivado un aumento del desempleo de 72 personas.

Por sectores, el paro sólo aumenta en la agricultura (+7,25%, por el final de la campaña) y en el colectivo sin empleo anterior --11 personas--, mientras que en la industria baja casi un 3% el último mes y el 11% en términos interanuales.

MOMENTO "HISTÓRICO" DE LA INDUSTRIA

En el sector secundario hay 5.174 personas paradas en Aragón, "lo que es el mejor dato de la historia del sector en nuestra Comunidad". "Nunca había habido tan poco paro en el sector industrial", ha recalcado el director general, quien ha resaltado también los momentos "históricos" que vive la construcción.

Con respecto al incremento en el número de personas paradas sin empleo anterior, ha considerado que "confirma la buena situación y la confianza en la economía aragonesa" ya que implica que se está incorporando "mucha gente" a las oficinas del Inaem en busca de nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado, si bien el paro baja tanto en hombres como en mujeres, en los últimos meses lo está haciendo mas el femenino --399 paradas menos frente al descenso de 258 en hombres--. Por tanto, la brecha de género se reduce, aunque todavía hay 11.000 mujeres más en situación de desempleo.

En lo relativo a la afiliación a la Seguridad Social, ha indicado que los meses de septiembre suelen ser "irregulares", pero los datos recogen que hay 200 personas más trabajando en Aragón que hace un año, un crecimiento algo superior al 2%, lo que ha calificado como "un buen dato".

"Se sigue creando empleo, se sigue creando riqueza y, cuando ya hay pocas personas paradas, pues ya cada vez es más difícil reducir estos niveles. Nos acercamos a números históricos prácticamente en todo", ha reiterado el director general.

No obstante, Javier Martínez ha advertido de que octubre "no es un mes propicio para el empleo", con lo que habrá que analizarlo "con cuidado", dejando claro, en todo caso, que el camino de descenso de desempleo "es ya imparable".