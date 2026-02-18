El Gobierno de Aragón vuelve a activar los bonos del 50% en las hospederías

Una de las habitaciones de la Hospedería de La Iglesuela del Cid (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reactivado los bonos turísticos que financian el 50% del alojamiento y desayuno en las hospederías aragonesas para las personas mayores de edad nacidas o residentes en la Comunidad.

La campaña, que estará vigente durante todo el año 2026, cuenta con una dotación total de 209.800 euros, un 40% más que en el año 2025, distribuida entre los establecimientos en función de su número de habitaciones, ha informado el Ejecutivo autonómico.

El bono cubre el 50% del precio final del alojamiento y desayuno de una estancia de una noche en habitación doble, IVA incluido, quedando excluidos otros servicios adicionales.

Cada hospedería aplicará directamente el descuento en la factura final, siempre respetando las tarifas oficiales vigentes en el momento de la reserva, cada ciudadano aragonés podrá beneficiarse de un máximo de cinco bonos.

La iniciativa está dirigida a todas las personas mayores de edad que hayan nacido o residan en la comunidad autónoma, circunstancia que se acreditará mediante la comprobación del DNI o del padrón del año en curso.

La cuantía total de 209.800 euros se reparte entre los distintos establecimientos en función de su capacidad: el Monasterio de San Juan de la Peña --25 habitaciones--, el Monasterio de Rueda --35--, el Palacio Matutano Daudén de Iglesuela --36--, el Palacio de Allepuz --22--, Roda de Isábena --10--, la Hospedería del Castillo Papa Luna de Illueca --26--, Loarre --12--, la Casa Cortés de Sádaba --20-- y el Mesón de la Dolores de Calatayud --34--.

Cabe recordar que algunos establecimientos cierpran durante la temporada baja, lo que conlleva que el consumo de los bonos tenga que realizarse tras su reapertura.

En concreto, el Monasterio de San Juan de la Peña reabrirá el 11 de marzo; el Monasterio de Rueda, el 1 de abril; y el Palacio de Allepuz, el 1 de abril.