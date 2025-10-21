El Gobierno aragonés amplía el listado de municipios afectados por las últimas lluvias

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, ha aprobado una orden por la que se amplía el listado de municipios incluidos en el Decreto-ley 6/2025, de 2 de octubre, que regula las medidas urgentes y extraordinarias para la reparación de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre de este año.

La actualización del anexo responde a la identificación de nuevas afecciones detectadas tras la aprobación del decreto, con el objetivo de garantizar que todos los municipios que sufrieron daños puedan acogerse al régimen de ayudas y subvenciones previsto en esta norma.

La orden de subvenciones fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), y desarrolla el Decreto-ley 6/2025, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas para la reparación urgente de los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón en situaciones de emergencia de protección civil.

LAS NUEVAS LOCALIDADES INCLUIDAS

De este modo, se incorporan 27 nuevas localidades distribuidas en 12 comarcas de las tres provincias: La Litera (Azanuy-Alins, Tamarite de Litera, Baldellou), Los Monegros (Poleñino), Cinca Medio (Pueyo de Santa Cruz, Monzón), Bajo Cinca (Belver de Cinca), Ribagorza (Arén, Graus), Hoya de Huesca (Santa Eulalia de Gállego), Somontano (Bierge, Abiego, Santa María de Dulcis, Castillazuelo, Hoz y Costean), Comarca Central (Mozota, La Puebla de Alfindén), Campo de Cariñena (Muel, Mezalocha), Bajo Aragón (Seno, Torrecilla de Alcañiz, La Codoñera, Valdealgorfa, Torrevelilla, Belmonte de San José), Maestrazgo (Castellote) y Matarraña (Valjunquera).

El Gobierno de Aragón actuó desde el primer momento con una respuesta integral ante las tormentas registradas en agosto y septiembre, solicitando la declaración de zona afectada por una emergencia y aprobando el decreto de ayudas para reparar los daños.

El Ejecutivo aragonés continúa trabajando de forma coordinada con los ayuntamientos y comarcas para agilizar la tramitación de las ayudas, que incluyen subvenciones para viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras municipales, empresas y servicios esenciales.

Con esta ampliación, el Gobierno de Aragón garantiza que todas las localidades afectadas por las lluvias torrenciales del verano puedan beneficiarse de las ayudas previstas en el Decreto-ley 6/2025, recientemente convalidado por unanimidad en las Cortes de Aragón. La rápida actualización del anexo y la plena vigencia del decreto refuerzan el compromiso del Ejecutivo autonómico con una gestión rigurosa ante los daños sufridos en el territorio.