La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Lituénigo, Clara García. - GOBIERNO DE ARAGÓN

LITUÉNIGO (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón contempla una aportación de 150.000 euros en los presupuestos de 2027 para apoyar el proyecto del Ayuntamiento de Lituénigo para habilitar viviendas municipales y zonas de usos comunes en la nueva zona del castillo-palacio de esta localidad zaragozana, de forma que se recupere el patrimonio del municipio, se favorezca la puesta en uso del inmueble y se atiendan las necesidades de sus vecinos.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha mantenido este jueves un encuentro con la alcaldesa de Lituénigo, Clara García, y con el arquitecto Jesús Campo, así como con otros miembros de la corporación, para conocer la iniciativa del consistorio, que desarrolla desde hace años un importante esfuerzo para la recuperación de este inmueble histórico, declarado Bien de Interés Cultural, cuya rehabilitación comenzó a partir de un proyecto redactado en 2014.

Inicialmente el espacio se concibió para usos hoteleros, si bien el consistorio reorientó después el proyecto para convertirlo a uso residencial municipal y dar respuesta a las necesidades actuales de vivienda en la localidad.

Mar Vaquero ha destacado el compromiso y la visión de futuro del Ayuntamiento de Lituénigo y de su alcaldesa para impulsar un proyecto que responde al mismo tiempo a necesidades sociales, demográficas y patrimoniales del municipio.

La vicepresidenta ha reconocido la labor que desempeñan los alcaldes de los pequeños municipios aragoneses, "entregados" a mejorar la vida de sus vecinos y a crear oportunidades para el futuro. En este sentido, ha subrayado que esta iniciativa permitirá ofrecer alternativas residenciales a las personas mayores para que puedan seguir viviendo en su localidad con autonomía, favorecer la emancipación de los jóvenes y atraer a nuevos vecinos que quieran desarrollar en Lituénigo su proyecto de vida.

Vaquero ha observado que la idea inicial de destinar el edificio a hospedería ha evolucionado hacia una propuesta que considera acertada, al compatibilizar la recuperación de un bien patrimonial con una función social. "Nos ha entusiasmado este proyecto" que "merece el respaldo institucional necesario" para culminar su desarrollo y alcanzar las ocho unidades residenciales previstas en el conjunto de la actuación.

OCHO UNIDADES HABITACIONALES

El proyecto se desarrolla en el castillo-palacio, pero no supone intervención directa sobre el cuerpo histórico principal del BIC. En la actualidad se está ejecutando una fase de actuación que contempla el acondicionamiento de dos viviendas en la primera planta, destinadas a personas mayores, y espacios comunes en la planta baja.

La nueva intervención permitirá completar el proceso mediante la construcción de dos viviendas más en la primera planta y otras cuatro en la segunda, alcanzando un total de ocho unidades habitacionales de titularidad municipal distribuidas entre ambas plantas y complementadas con espacios comunes.

La alcaldesa de Lituénigo, Clara García, ha asegurado que este proyecto ha requerido una importante inversión a lo largo de distintas legislaturas para habilitar estas unidades habitacionales destinadas al alquiler. Según ha remarcado, la iniciativa nace con un doble objetivo: ofrecer una alternativa residencial a las personas mayores para que puedan seguir viviendo en su localidad con mayor autonomía y disponer de servicios de apoyo cuando los necesiten, y facilitar también el acceso a una vivienda a los jóvenes.

El complejo contará, además, con espacios comunes pensados para favorecer la convivencia y la socialización, entre ellos zonas de estancia y lectura, gimnasio y un comedor-restaurante orientado a prestar servicio a los residentes.

García ha manifestado que la puesta en marcha del proyecto dependerá del apoyo institucional y de las inversiones que se vayan materializando, con la esperanza de que pueda hacerse realidad al completo en los próximos años.

Por su parte, el arquitecto Jesús Campo ha apuntado que el municipio consiguió una subvención "que nos ha facilitado arrancar con un proyecto para acondicionar la planta baja, donde se preparan los servicios comunes para las ocho unidas habitacionales, y en este momento vamos a poder ser capaces de acometer la obra para preparar dos viviendas".

Esta primera fase ya está en licitación "y en noviembre del año que viene debería estar finalizada", ha apuntado. El arquitecto ha indicado que la obra comenzó consolidando y recuperando los elementos de valor del castillo palacio "y a partir de ahí se ha integrado una pequeña construcción moderna" para las unidades habitacionales y las zonas comunes, de forma que la intervención ha buscado en todo momento integrar la conservación patrimonial con las nuevas necesidades del municipio, recuperando y consolidando los elementos históricos de valor e incorporando una construcción contemporánea que dialoga con el conjunto.