El Gobierno aragonés expresa su "profunda tristeza y consternación" por el asesinato machista de una vecina de Barbastro

El Gobierno de Aragón ha guardado un minuto de silencio en señal de rechazo por la última víctima de violencia machista. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha expresado su "profunda tristeza y consternación" y "su más sincero afecto y solidaridad a la familia y entorno de la vecina de Barbastro asesinada", caso que se está investigando como violencia de género.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha asistido a un minuto de silencio acompañado de su Gobierno, para reafirmar "el total rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres".

"Este asesinato es un doloroso recordatorio de que debemos seguir trabajando con firmeza para prevenir estos hechos y proteger a todas las mujeres que sufren violencia", subraya el manifiesto del Gobierno de Aragón, que ha leído la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, a la entrada del Edificio Pignatelli, en Zaragoza.

"La sociedad no puede ni debe tolerar estos actos: cada uno de nosotros tiene el deber de actuar, denunciar y educar para evitar que se repitan", ha recordado el Gobierno de Aragón, a quien "la memoria de la víctima anima a seguir luchando por un mundo libre de violencia machista". "Hoy reafirmamos nuestro compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres y honrar la memoria de quien ha sido víctima", ha concluido el manifiesto.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha mostrado el "compromiso de trabajar unidos, de forma responsable, entre todas las instituciones y poderes públicos, para seguir redoblando esfuerzos para prevenir, para que las mujeres se sientan protegidas y para animar a todas las mujeres que sienten cerca la violencia machista a denunciar, y que pueden saber que hay unas instituciones y una sociedad que las quiere proteger, que quiere enseñarles que hay una salida de ese infierno y, que además tiene que ser también necesario para todos y cada una de las personas del entorno de las víctimas".

Ha agrado que "su familia, hijos menores, que a veces son testigos de esta violencia machista, tienen que tener el respaldo de la sociedad, pero sobre todo de los poderes públicos, es necesario poner en marcha todos los mecanismos que desde el IAM, desde otro tipo de instituciones ofrecemos a las mujeres y también para que toda la sociedad, todas aquellas personas que puedan ser testigos o que puedan conocer casos de violencia machista, animadles a denunciar".

Ha apuntado que "hoy tenemos que volver a denunciar, a rechazar un nuevo asesinato machista, cruel y doloroso". Vaquero ha indicado que "desde el Gobierno de Aragón queremos trasladar a la familia de la víctima, a sus amigos, nuestro ánimo, nuestra solidaridad y todo nuestro cariño para enfrentarse nuevamente a una situación que nos interpela como sociedad".

La vicepresidenta en funciones ha dicho que "desde el Gobierno de Aragón queremos manifestar nuestro absoluto rechazo y nuestro compromiso con la Justicia". Además, ha expuesto que el Gobierno aragonés se personará en la causa, al igual que lo ha hecho en otros casos de violencia machista, "en representación de la sociedad aragonesa porque estamos seguros que esta es una misión que tenemos que asumir conjuntamente, desde la unidad y desde la responsabilidad".

El teléfono gratuito 900 504 405 está disponible las 24 horas del día ante cualquier caso de violenci de género.