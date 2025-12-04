Gobierno aragonés refuerza la campaña de prevención de la peste porcina con recomendaciones para montañeros y ciclistas

Desde el Gobierno de Aragón se recomienda limpiar el calzado después de ir a la montaña para prevenir la propagación de la peste porcina. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reforzado su campaña de prevención frente a la peste porcina africana difundiendo una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a montañeros y ciclistas. Para ello, se ha contactado con 225 clubes relacionados con el deporte y el medio natural de la comunidad, con el fin de que trasladen a sus asociados las medidas necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad.

Las indicaciones inciden en la importancia de desinfectar el calzado utilizado en las salidas al medio natural, así como la mochila, las ruedas de las bicicletas y, en su caso, a los animales de compañía.

Estas precauciones son igualmente recomendables para cualquier persona que frecuente el monte, pertenezca o no a un club de montaña o BTT.