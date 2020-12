Gobierno de España y Ejecutivo aragonés firman este jueves en Calamocha el FITE 2020

ZARAGOZA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno, en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, 9 de diciembre, al convenio con la Administración General del Estado para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2020, financiado con 60 millones de euros a partes iguales por los dos entes, y que será rubricado este jueves en la localidad turolense de Calamocha.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo aragonés, Mayte Pérez, que ha remarcado que se trata de un fondo "vital" para "generar empleo y oportunidades" en esta provincia.

Pérez ha señalado que el FITE de 2020 mantiene su carácter plurianual "cualidad fundamental" para su "viabilidad" ya que "permite la ejecución de todas las partidas destinas a proyectos estratégicos". En este caso, va a posibilitar que los proyectos puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2023.

A su entender, es un "periodo más accesibles para entes locales, asociaciones y empresas" que quieran optar a estos fondos. Pérez también ha contado que ambas administraciones continúan "resarciendo" las inejecuciones del FITE de años anteriores.

Ha recordado que el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy, además de "quitar la plurianulidad", recuperada en el FITE de 2019, "exigía la no integración por parte del Estado de las partidas no ejecutadas", lo que hacía que el FITE "ahogase a la provincia y a los proyectos porque no podían ejecutarse aquellos que requieran de un mayor plazo y nos exigían la devolución" de lo no ejecutado.

Pérez ha indicado que tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno central y "fruto de un diálogo permanente" se han ido imputando "a lo largo de distintas anualidades los casi 50 millones de euros de inejecuciones del Ejecutivo anterior".

La consejera ha sintetizado que todo esto supone que en los próximos meses "vamos a estar ejecutando el FITE de 2018", cuyo plazo acaba el 31 de marzo de 2021, tras la prórroga de tres meses aplicada a causa de la paralización y retraso de las justificaciones por la pandemia del coronavirus; el FITE de 2019, cuya vigencia se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022; y el FITE de 2020, que podrá ejecutarse hasta 2023, sumando entre los tres "más de 200 millones de euros", ha remarcado.

FITE DE 2020

El FITE de 2020 incluye 30 millones de euros por parte de cada administración --sumando un total de 60--, así como una aportación adicional por parte de la comunidad autónoma de 16 millones de euros por inejecuciones de acuerdos pasados, a lo que hay que sumar los 11,3 millones de euros que contemplaba el FITE 2019 para la presente anualidad.

El Ejecutivo autonómico ha apuntado que la Intervención General del Gobierno de Aragón certificó en 2019 que el importe no ejecutado en los convenios correspondientes a las anualidades de 2013 a 2016 asciende a 39.972.360,93 euros.

Los proyectos de inversión que pueden financiarse con el FITE de 2020 son el apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte que tengan como finalidad mejora la conectividad de la provincia de Teruel y su integración en las redes de transporte intrautonómicas e interautonómicas.

También puede recibir ayudas el desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico, con pleno respeto a la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado, y la creación de infraestructuras para la implantación de empresas.

Además, se incluye la realización de inversiones que tengan como finalidad la protección y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales; iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la sociedad de la información en el ámbito de la provincia; y las inversiones necesarias para desarrollar la cohesión social, en especial en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, y para incrementar el bienestar social de sus habitantes.

OTROS PROYECTOS

Otros proyectos que pueden financiarse son los relativos al fomento de iniciativas culturales, en especial destinadas a la rehabilitación y creación de bienes de contenido cultural; inversiones que tenga como finalidad la dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos; y el mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos.

La relación es los proyectos de inversión financiados con cargo al FITE 2020 será efectuada de común acuerdo entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón y se formalizará por acuerdo de la comisión de seguimiento del convenio.

El periodo de ejecución de los proyectos podrá ser anual o plurianual, conforme a la previsión que de cada uno de ellos se realice por la comisión de seguimiento. El coste mínimo de cada proyecto será de 125.000 euros para asegurar que produzca un impacto real sobre el territorio.

ORIGEN DEL FITE

El Gobierno de Aragón ha precisado que este fondo tiene origen en el hecho de que la comunidad autónoma no sea beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial, previsto para garantizar el principio de solidaridad que reconoce la Constitución española, debido a su nivel de renta, pero sí se haya detectado la necesidad de fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y corregir los desequilibrios estructurales territoriales identificados en ella.

Esta línea de colaboración entre la Administración General del Estado y el Ejecutivo aragonés se mantiene desde 1992 a través de sucesivos convenios.