El Gobierno de Huesca propone eliminar la plusvalía municipal en 2026

Suben el agua, las basuras y el uso de instalaciones deportivas

HUESCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos oscenses no tendrán que pagar la plusvalía municipal a partir del 1 de enero de 2026, si se aprueba la propuesta de ordenanzas fiscales presentada por el Gobierno local, que plantea la eliminación de este impuesto municipal, con el que el Ayuntamiento recaudaba en torno a 400.000 euros anuales.

Es una de las cuestiones más significativas de la propuesta de Ordenanzas Fiscales 2026 que este miércoles ha presentado, en Comisión de Hacienda, el equipo de Gobierno.

En concreto, se opta por derogar la ordenanza número 3, que conlleva la eliminación del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la denominada plusvalía municipal, a partir del ejercicio 2026, por lo que hasta entonces se liquidarán las operaciones anteriores.

De ello ha dado cuenta el concejal responsable del área de Hacienda, Ricardo Oliván, que ha explicado que esta eliminación se aplicará a "operaciones que sean consecuencia de una venta, una herencia, donación o permuta que incluya terrenos exclusivamente o vinculados a viviendas, por el incremento del valor del terreno". Una decisión que se ha tomado por "atender una demanda ciudadana por seguir avanzando en la rebaja fiscal y por la complejidad que supone en su gestión".

Se trata de un impuesto, cuya recaudación, según el concejal, ha ido descendiendo con el paso de los años debido a la aplicación de normativas estatales, excepto en los dos años de pandemia, que vio como aumentaba, debido a los fallecimientos y herencias.

Así, "en el Covid se produjo un aumento prácticamente del cien por cien a consecuencia d ellos numerosos fallecimientos y las consiguientes operaciones de herencias, se pasó de recaudar unos 700.000 euros a 1.200.000 euros", ha señalado.

EL AYUNTAMIENTO PIERDE 400.000 EUROS

La eliminación de este impuesto supondrá que las arcas municipales recauden unos 400.000 euros menos, cuya pérdida se compensará con proyectos que se están negociando con el Gobierno de Aragón, como la peatonalización de calles y la reurbanización del Isuela y con la optimización de recursos.

Por otra parte, aumentan las tasas de basura y agua, ya que por ley deben equipararse al coste real del servicio. La tasa de basuras sube un 2,7 y la de agua un 5 por ciento. También sube la tasa por uso de instalaciones deportivas un 2,7 por ciento.

El resto de tasas quedarían congeladas. Es el caso de la tasa por estacionamiento en Zona Azul, ya que se pretende compensar con el aumento de plazas para cumplir con el contrato de la empresa concesionaria.

Se congelan las tasas de Actividad Económica, como veladores u ocupación de espacios públicos para andamios; se aumenta la bonificación por fomento de empleo en el IBI, dependiendo del número de trabajadores; se modifica la redacción de alguna ordenanza para facilitar su comprensión; se incluyen los columbarios con el mismo régimen que los nichos a la hora de revertirlos al Ayuntamiento; se incluye el Colegio de Santiago en la tasa por uso de espacios de centros culturales y se ajusta el precio del salón de actos del centro cultural del Matadero por un día a 52 euros y por 2 a 80 euros y así sucesivamente; se amplía el uso para eventos no expositivos de la Nave 2 y 4 del Matadero y se catalogan las nuevas calles a efectos tributarios.

Esta es la propuesta del equipo de gobierno en base a tres criterios, seguir rebajando la presión fiscal en Huesca, cumplir con la ley en el aumento de basuras y agua y modificar textos de ordenanzas para su mejor comprensión.

El proceso de elaboración de ordenanzas fiscales 2026 continúa y ahora serán los grupos de la oposición los que presenten sus propuestas en la Comisión de Hacienda del día 14, para dictaminarlas el día 24 y someterlas a votación en el pleno del día 24.

Tras un mes de información pública para posibles alegaciones, las nuevas ordenanzas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y serán la base para la elaboración del presupuesto municipal del próximo ejercicio.