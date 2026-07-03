El Gobierno municipal adjudica la reforma integral de la calle Doctor Iranzo con una inversión de 3,7 millones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este viernes durante la rueda de prensa en la que ha anunciado la reforma de la calle Doctor Iranzo. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la adjudicación de las obras de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes, que conllevará la reconversión de 9.192,81 metros cuadrados de superficie y supondrá una inversión de 3.716.361,45 euros, lo que permitirá un ahorro respecto al precio base de licitación de casi 200.000 euros.

En concreto, las actuaciones serán ejecutadas por la Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos (COPHA), y podrán comenzar a final de este verano. Los trabajos durarán 11 meses y se desarrollarán en una longitud de 498 metros entre la calle del Cardenal Cisneros y la calle de Silvestre Pérez.

Los objetivos básicos de esta actuación son conseguir unos espacios más accesibles, mediante la ampliación de las aceras; más amables, potenciando la estancia y uso peatonal; más verdes y saludables, mejorando la calidad ambiental de la calle con 106 árboles; y manteniendo en la medida de lo posible el estacionamiento y las zonas de cargas y descargas.

"Vamos a dotar a los vecinos de Las Fuentes de una de las calles principales, que va a pasar a responder al modelo de urbanismo del siglo XXI que estamos construyendo a lo largo de toda la ciudad", ha destacado Chueca.

Se reducirá el espacio destinado al tráfico que existe actualmente, pero se mantiene el número de carriles. Es decir, allí donde la calzada tiene un único carril, se pasará de 9 metros a los 8,40 metros para que los peatones ganen espacio en sus aceras. Y donde hay dos carriles, en el tramo entre Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo, se pasa de los 8 metros a los 7 (cada carril tendrá 3,5 metros).

Así, se mantiene la misma configuración de carriles, pero se mejora la distribución dando protagonismo al peatón, las áreas de descanso y el arbolado. Esta modificación, permitirá ganar espacio para los viandantes en una zona muy comercial del barrio y maximizar su uso.

Se ampliarán las aceras todo lo posible y se intentará mantener el máximo número de plazas de aparcamiento, cargas y descargas y reservas de la calle. Se mantiene así el compromiso entre movilidad rodada y la movilidad ciclista y de VMP, a la vez que se mejora la movilidad peatonal y la calidad percibida del espacio público.

Finalmente, el proyecto incluye el equipamiento de mobiliario urbano --bancos y papeleras-- que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social.

MÁS ARBOLADO

Por otra parte, el proyecto definitivo contempla una calle con 106 árboles. Atendiendo a la sensibilidad medioambiental y a las peticiones vecinales, se encargó una minuciosa revisión del anteproyecto entre los servicios de Infraestructuras e Infraestructura Verde, que bajo la premisa general de preservar los máximos árboles posibles, han analizado cada ejemplar de forma individualizada y priorizando soluciones de compatibilidad entre la obra y los ejemplares ya existentes.

El proyecto de reforma se ha elaborado atendiendo varias de las aportaciones vecinales y por ello se conservarán en su ubicación más de 90 árboles, sólo se necesitará apear una decena, sobre todo por motivos de seguridad, y se plantarán nuevos ejemplares, lo que supone una mejora de 11 árboles más de los que contemplaba el proyecto original, y que superará el centenar en el resultado final.

Como criterio general, se proyectan las nuevas aceras incluyendo la distribución existente del arbolado, así como el nuevo que permita la colocación del alumbrado público. Se incluye en la acera más ancha unas zonas de arbustivas.

Además, las obras servirán también para poder renovar las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana. Se ha rediseñado el alumbrado público de la zona con el objetivo de mejorar la eficiencia y ahorro energético en la instalación de la calle, mejorar la iluminación en calzadas y aceras, teniendo en cuenta el arbolado existente y el nuevo previsto, además de limitar el resplandor luminoso y reducir la luz intrusa.

"Estamos dejando una ciudad mejor, estamos dejando una ciudad mucho más moderna, más verde, más segura, sobre todo pensando en nuestros hijos y en las próximas generaciones porque esa es la Zaragoza que podrán disfrutar y de la que se sentirán orgullosos de vivir y de pertenecer a ella", ha reivindicado Chueca durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer este proyecto y la implantación de un sistema de videovigiancia en las obras de regeneración de las riberas del río Huerva.

En cuanto a la red de saneamiento de la calle Doctor Iranzo, es necesario renovar todos los colectores y ramales existentes en la calle. Las redes de distribución de agua discurren por ambas aceras y por la calzada, constando de tuberías de diferentes materiales y diámetros.

Las tuberías son de fibrocemento y se cambiarán por fundición dúctil. Además de las tuberías de abastecimiento y sus elementos se renovarán todas las tomas de agua.