1101651.1.260.149.20260703202238 Movilizados Bomberos y Policía por un incendio en un negocio de compraventa de palés en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos y de la Policía Local de Valladolid se han movilizado este viernes para intervenir en un incendio originado en las inmediaciones de un negocio de compraventa de palés ubicado entre la avenida de Madrid y la de Zamora.

El fuego no ha llegado a propagarse al pinar situado junto a las instalaciones y se encuentra "más o menos controlado", según han detallado fuentes policiales a Europa Press.

En este momento se encuentran en el lugar varias dotaciones del Servicio Municipal de Prevención y Extinción de Incendios para sofocar el fuego.