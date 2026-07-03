El Gobierno de Zaragoza lamenta el "cinismo e hipocresía" del PSOE por pedir que se acelere la implantación de VioGén

La alcaldesa de Zaragoza dialoga con representantes sindicales que reclaman mejoras para la implantación del sistema VioGén. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Zaragoza ha criticado el "cinismo e hipocresía" que a su juicio demuestra el PSOE cuando reclama acelerar la implantación del sistema VioGén en la capital aragonesa "cuando lleva creado desde el año 2007, momento en el que el PSOE gobernaba España y la ciudad de Zaragoza y miraron para otro lado", han trasladado fuentes municipales .

El equipo de gobierno local responde así a la rueda de prensa de este viernes en la que la portavoz de Servicios Sociales del PSOE en las Cortes de Aragón, Mónica Iglesias, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera han reclamado que se complete cuanto antes la implantación plena del sistema de VioGén en el consistorio zaragozano y que este desarrollo se haga con todas las garantías de recursos humanos necesarios y de planificación.

El gobierno de la ciudad recuerda que los nueve agentes que conformarán la Unidad Égida de la Policía Local comenzarán la formación en otoño, tal y como se habló con el Ministerio del Interior.

Este viernes, durante la visita a las obras de regeneración del río Huerva, un grupo de representantes sindicales ha trasladado sus reivindicaciones a la regidora municipal para la implantación de este sistema.