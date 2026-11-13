Gordan Nikolic y Auxiliadora Toledano, en un concierto dedicado a Bach, en el Patio de la Infanta

La sopreno Auxiliadora Toledano, junto al director general de Ibercaja, José Luis Rodrigo, en el Patio de la Infanta, escenario del concierto. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País ha celebrado su 250 aniversario con un concierto extraordinario dedicado a la figura de Johann Sebastian Bach, bajo el título 'Das Leben im Glauben' ('La vida en la fe'). La cita, ha tenido lugar este jueves, a las 19.00 horas, en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, y ha reunido sobre el escenario a dos referentes internacionales de la interpretación clásica: el violinista Gordan Nikolic y la soprano Auxiliadora Toledano.

El cuarteto de intérpretes se completó con el violagambista Miguel Bonal y el clavecinista David Palanca, quien ha asumido el reto de sustituir in extremis al inicialmente previsto Darío Tamayo.

El concierto ha ofrecido un recorrido íntimo y profundo por la relación entre la espiritualidad luterana y la creación artística de Bach. La velada ha alternado la dimensión vocal de sus cantatas sacras compuestas en Leipzig --con arias seleccionadas de las obras Selig ist der Mann (BWV 57), Ich bin in mir vergnügt (BWV 204), Ach Gott, wie manches Herzeleid (BWV 58), Gott ist unsre Zuversicht (BWV 197), Schwingt freudig euch empor (BWV 36) y Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm (BWV 171)-- con cumbres de su escritura instrumental.

Entre estas últimas, el Preludio en si menor (BWV 923) para teclado y la Partita número 2 en re menor para violín solo (BWV 1004), incluyendo su monumental Ciaccona final, pieza de referencia absoluta del repertorio violinístico, donde Nikolic ha desplegado todo su rigor expresivo y técnico.

Con esta propuesta, organizada por La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País con Fundación Ibercaja, la música del genio alemán se ha erigido como símbolo de conocimiento, cultura y transformación tres siglos después de su composición.