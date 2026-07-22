'Goya, del Museo al Palacio' incorpora los bocetos de la cúpula 'Regina Martyrum': "Son una exhibición de aragonesidad"

Obra invitada en la exposición 'Goya, del Museo al Palacio', en la Aljafería. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Goya, del Museo al Palacio', que puede visitarse en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, incorpora los dos bocetos pintados por Francisco de Goya para la cúpula 'Regina Martyrum' de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, sobre los que el director general de Cultura y Patrimonio, Pedro Olloqui, ha destacado que "todo Aragón aparece retratado aquí a través de la hagiografía" y suponen una "exhibición de aragonesidad muy fuerte".

Se trata de la nueva obra invitada de esta muestra, que ya han visitado más de 470.000 personas desde que se inaugurase con motivo de los trabajos de reforma del Museo de Zaragoza. Los dos nuevos bocetos podrán contemplarse en el Salón del Trono del Palacio de la Aljafería hasta el 14 de octubre.

La presentación ha tenido lugar este miércoles y ha contado con la participación de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, el deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Juan Sebastián Teruel; y del vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza, Rubén Ruiz.

María Navarro ha reconocido que la cesión temporal de estas obras "constituye un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones puede contribuir a conservar, difundir y compartir un patrimonio que pertenece a todos". En este sentido, la presidenta de las Cortes de Aragón se ha referido al compromiso adquirido al inicio de la legislatura sobre "acercar la institución a los ciudadanos" y ha enmarcado el acto en esta "misión".

Acerca de los bocetos pintados por Francisco de Goya, Navarro ha afirmado que son "pieza fundamental de la historia artística y cultural de Aragón" y "permiten acercarnos al proceso creativo de uno de los artistas más universales de nuestra tierra y contemplar el momento previo a la ejecución definitiva de una de las grandes realizaciones para entender mejor cómo trabajaba un creador capaz de transformar la pintura española y europea".

Además, a juicio de la presidenta de las Cortes de Aragón "simbolizan la capacidad de las instituciones aragonesas para colaborar, para sumar esfuerzos y poner en común recursos y conocimientos siempre al servicio de la sociedad".

CONOCER LA MAESTRÍA DE GOYA

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha subrayado que estos dos bocetos "fueron preámbulo de la cúpula de 'Regina Martyrum' y permiten conocer esa gran maestría, libertad de la pincelada, el dominio de la luz que tenía Goya para dar vida a sus personajes y la narrativa de sus composiciones".

No obstante, Francisco de Goya "supo sobreponerse a la incomprensión del momento, siempre quiso hacer gala de la gran libertad a la hora de desarrollar e inspirar su obra y ello, a veces, le costó también algún que otro disgusto", ha expuesto la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, quien ha recalcado que el pintor "nació, creció, aprendió y dio sus primeros pasos en Aragón, por eso, tenemos que reivindicar que forma parte de nuestro carácter, de nuestra identidad, de nuestra forma de ser y también del talento y del orgullo aragonés".

Igualmente, Vaquero ha reconocido el trabajo de las Cortes de Aragón y su colaboración en esta muestra, que ha permitido que la disfruten más de 470.000 personas, "un número que seguirá creciendo". Ha agradecido también la cooperación de los coleccionistas privados, y, en este caso, del Cabildo, que han prestado obras para formar parte de forma temporal de la muestra en este apartado de obra invitada.

"Esta exposición forma parte de los actos del Bicentenario del fallecimiento de Goya, en el que Aragón será el epicentro porque Goya forma parte de nuestra forma de ser, del talento aragonés, y así lo vamos a reivindicar", ha apostillado Mar Vaquero.

ETAPA DE MADUREZ

Por último, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha detallado que Goya pintó estos bocetos con 34 años, ya en su madurez, en respuesta al encargo del Cabildo Metropolitano.

En la actualidad, estos bocetos son "dos de las joyas que custodia el Pilar" y de los que Pedro Olloqui ha destacado la elección del pintor que decidió acompañar a la Virgen del Pilar en estas obras de santos aragoneses.

Fechados en 1780 y realizados al óleo sobre lienzo, los bocetos fueron presentados por Goya para su aprobación ante el Cabildo Metropolitano de Zaragoza antes de iniciar la pintura de la cúpula 'Regina Martyrum' en El Pilar. Las obras pertenecen a la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar y al Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Los lienzos representan las dos mitades de la cúpula y muestran la capacidad de Goya para resolver una composición de gran ambición iconográfica y colorista y anticipan la pintura definitiva de la cúpula, reflejando la influencia de la pintura italiana que el artista conoció durante su viaje a Italia.

De esta obra, "se conoce bien la figura de la Virgen, la composición, la técnica, el estilo abocetado, incluso la polémica de aquella pintura", pero "se ha difundido menos el programa pictórico que contiene", ha comentado Pedro Olloqui, apuntando que la Virgen aparece acompañada por "la hagiografía aragonesa", en lo que ha calificado de "una exhibición de aragonesidad muy fuerte de Goya, una apuesta por nosotros mismos".

"Utiliza la teología, la hagiografía, para hablar de los aragoneses para reconocerse él con todos ellos. Es una metáfora de los aragoneses acompañando a la Virgen del Pilar, como un hecho de identidad colectiva, más allá de la espiritualidad individual", ha reflexionado el director general de Cultura y Patrimonio Cultural.

Así, ha precisado que junto a la Virgen del Pilar están representados los santos Valero y Vicente, patrones de Zaragoza; San Lorenzo, patrón de Huesca; y San Jorge, de todo Aragón; además de Santa Engracia y "los innumerables mártires de Zaragoza, Santa Orosia, la patrona de Huesca, San Indalecio, el patrón de Caspe, Santo Dominguito de Val, el niño mártir asesinado en 1250 y cuyos restos se veneran en la Catedral de la Seo; el santo Pedro Arbues, asesinado en la Catedral de la Seo, y, por supuesto, San Lamberto, el santo patrón de los agricultores aragoneses".

"Todo Aragón se retrata aquí, a través de los santos más reconocibles, de esa hagiografía aragonesa acompañando a la Virgen del Pilar como ese símbolo de identidad colectiva", ha observado Olloqui.

OBRAS INVITADAS

La llegada de los bocetos recupera el programa de obra invitada de la exposición, por el que ya han pasado piezas como el 'Retrato de José Cistué', la 'Virgen con el niño', el 'Retrato de Luis de Borbón' o el 'Retrato de María Teresa de Vallabriga', procedente del Museo Nacional del Prado.

La muestra Goya, Del Museo al Palacio' ha recibido 470.777 visitantes desde su inauguración, el 5 de diciembre de 2024, hasta el 19 de julio de 2026. De ellos, 288.411 proceden de España y 182.366 de otros países. Por comunidades autónomas, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana figuran entre los principales territorios de procedencia; y, en el ámbito internacional, destacan Francia, Italia, Sudamérica, Asia y Estados Unidos.

En otro orden de cosas, la exposición está previsto que se prolongue hasta finales de año y el Gobierno autonómico y las Cortes de Aragón han propuesto su prórroga, con la voluntad de seguir fortaleciendo la colaboración entre instituciones y de continuar proyectando la figura de Goya desde uno de los espacios patrimoniales más representativos de la comunidad autónoma.