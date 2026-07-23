El fuego de Burgohondo (Ávila) obliga a confinar esta población, El Tiemblo y Navaluenga

Trabajos de contención en el incendio de Burgohondo (Ávila). - JCYL

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en el municipio abulense de Burgohondo ha obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a los habitantes de las poblaciones cercanas de El Tiemblo, Navaluenga y la propia de Burgohondo que permanezcan en sus domicilios y sigan las indicaciones de las autoridades y la Guardia Civil.

El Centro de Emergencias Castilla y León 112 ha informado de esta alerta a los medios de comunicación pasadas las 17.45 horas de esta tarde, después de una jornada en la que el incendio, que se originó a las 13.02 horas de este jueves y que está declarado con el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2), ha seguido su avance.

El Centro Coordinador de Emergencias de Junta de Castilla y León ha enviado el ES-Alert a las zonas afectadas, concretamente las poblaciones de Burgohondo, Navaluenga, que en torno a las 15.00 horas tenía el frente del fuego a unos 1.500 metros, según ha señalado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, y El Tiemblo.

Se indica también que a quien le llegue el mensaje no llame al 112, sino que siga las indicaciones de las autoridades.

La situación, pasadas las 15.00 horas, como explicó el delegado territorial, es de un incendio "muy activo" y "muy complejo" en cuyo operativo de extinción se han empleado más de un centenar de efectivos.

La "prioridad máxima" de las labores de contención está en los núcleos de población de Navaluenga y un núcleo diseminado de Burgohondo, donde la UME ha llevado a cabo una línea de contención con trabajo fundamentalmente de máquinas bulldozer.

El delegado también ha mostrado "preocupación máxima" por la posible afección a la Reserva Natural del Valle de Iruelas, del que por el momento el fuego está "suficientemente lejos" pero se trabaja para prevenir que el frente se acerque a ese espacio natural.

Por otra parte, el representante del Gobierno autonómico ha apuntado que por el frente más próximo a Piedralaves, en cambio, se ha podido trabajar mejor con medios aéreos y actualmente es "la zona más asegurada", por lo que por el momento el Valle del Tiétar "no está en peligro".