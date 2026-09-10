Goya protagoniza las VII Jornadas de Novela Histórica de Zaragoza en un año "prolífico" de literatura en torno al pintor

Presentación de las VII Jornadas de Novela Histórica, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza. - MIGUEL G.GARCÍA

ZARAGOZA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las VII Jornadas de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, que se celebrarán del 16 al 19 de septiembre, tendrán la figura de Francisco de Goya y el tiempo de profundas transformaciones que le tocó vivir como hilo conductor en un año "especialmente prolífico" de publicaciones literarias sobre el artista aragonés.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado este jueves la VII edición, acompañada por la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa; la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada; y el director de las jornadas, José Luis Corral.

Así, bajo el lema 'Goya, un viaje literario por su tiempo', esta nueva edición propone una aproximación plural al artista aragonés, a su trayectoria y a la España de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su figura servirá como punto de partida para hablar de creación literaria, acontecimientos históricos, mitos, cambios sociales y relaciones entre distintas disciplinas artísticas.

"Zaragoza se convierte en un epicentro, en un referente en la agenda literaria y disfrutaremos de grandes escritores", ha comentado Sara Fernández, en alusión a algunos de los nombres más destacados de la literatura, la historia, el arte y la moda, como Sergio del Molino, Roberto Verino, Luis Zueco, José Calvo Poyato, José Luis Corral y Javier Alandes.

En relación a la temática de esta edición, José Luis Corral, como director de las jornadas, ha precisado que este 2026 "empieza ya un largo bienio de preparación de actos" para conmemorar, en 2028, el segundo centenario de la muerte del pintor de Fuendetodos. Asimismo, ha destacado que este ha sido un año "especialmente prolífico" en obras literarias escritas en torno a la figura de Goya.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, y dirigidas por José Luis Corral, bajo la coordinación de Pedro Baranda.

Una de las novedades de este año es que el Centro Socioeducativo Las Armas se incorpora a la programación como escenario de la jornada de clausura, mientras que el resto de sesiones se desarrollarán en la sede central de Caja Rural de Aragón.

En este punto, la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha elogiado la "predisposición e impulso" del Ayuntamiento de Zaragoza a la cultura y la historia, además de trasladar todo ello a los jóvenes. Ha animado a todos los interesados a acercarse a alguna de las sesiones.

PROGRAMA

En cuanto al programa, mantiene su formato de conferencias y encuentros con escritores y especialistas, al que se añade como novedad una vertiente educativa con actividades dirigidas a centros escolares en las bibliotecas municipales.

Estas sesiones permitirán acercar la figura de Goya y la literatura histórica al alumnado de Primaria y Bachillerato mediante propuestas adaptadas a sus edades.

Las jornadas comenzarán el miércoles, 16 de septiembre, a las 19.00 horas, en la sede central de Caja Rural de Aragón. La inauguración contará con una intervención de Jesús Pescador caracterizado como Goya, que servirá de hilo conductor para presentar la programación.

A continuación, Sergio del Molino participará, a las 19.10 horas, con 'La hija', una novela centrada en Rosario Weiss, discípula, acompañante y posible hija del pintor, cuya trayectoria quedó eclipsada por la figura de Goya. La primera sesión se completará, a las 20.00 horas, con la intervención del historiador y novelista José Luis Corral, director de las jornadas, que analizará en 'Goya en la Guerra de la Independencia' la visión del artista sobre aquel conflicto y su huella en la serie 'Los desastres de la guerra'.

El jueves, 17 de septiembre, a las 19.30 horas, será el turno de Amelia Noguera, autora de 'La hija de Goya', una novela histórica que reconstruye la vida de Rosario Weiss en la España de Fernando VII y aborda el exilio, el Romanticismo, la libertad y el papel de las mujeres artistas en el siglo XIX. Ese mismo día, a las 20.15 horas, el historiador del arte Juan Carlos Lozano abordará los primeros años del pintor en la conferencia 'El Goya joven: realidades, falsedades, mitos y leyendas', en la que desmontará tópicos para acercar al público a la realidad histórica de esta etapa.

El escritor aragonés Luis Zueco abrirá el programa de tarde el viernes 18, a las 18.30 horas, con 'El juicio. La Inquisición contra Goya', una novela ambientada en el Madrid de finales del siglo XVIII que recrea el enfrentamiento entre las ideas ilustradas y los sectores más conservadores de la sociedad. A las 19.15 horas, el escritor e historiador José Calvo Poyato analizará el contexto político y social en el que vivió el artista en la conferencia 'La España de Goya, un tiempo de cambios', marcada por la Ilustración y el tránsito hacia la modernidad.

El diseñador Roberto Verino cerrará la jornada, a las 20.00 horas, con la intervención 'Moda, Arte y Literatura'. Su participación ampliará la mirada de las jornadas más allá de la creación estrictamente literaria mediante una conversación con el público sobre las relaciones entre estos tres lenguajes artísticos y culturales.

LAS BIBLIOTECAS ACERCAN GOYA AL ALUMNADO

Además, las VII Jornadas de Novela Histórica incorporan este año dos actividades concertadas con centros escolares que se desarrollarán en las bibliotecas municipales. En esta ocasión, "hemos querido dar ese paso más y no quedarnos solo en la organización del evento, por eso, hemos implementado varias novedades" con el propósito de favorecer el "encuentro directo entre los jóvenes lectores y los especialistas, que son capaces de transmitir el legado de Goya de una forma amena", ha apuntado Paloma Espinosa.

De este modo, el jueves 17, a las 11.00 horas, Brianda Buesa y Elena Pérez conducirán la actividad 'Goya para niños', destinada a alumnado de Educación Primaria y pensada "para despertar la curiosidad de los más pequeños por el artista aragonés y por la historia que rodeó su tiempo", ha avanzado la concejala zaragozana.

El viernes 18, también a las 11.00 horas, Elena Andrés protagonizará 'Goya para jóvenes', para estudiantes de Bachillerato y permitirá descubrir al pintor desde una perspectiva cercana, accesible y adaptada a los intereses del alumnado.

Esta nueva línea permitirá ampliar los públicos de las jornadas y reforzar la relación entre literatura, educación y bibliotecas, acercando la figura del artista aragonés a las nuevas generaciones.

LAS ARMAS, NUEVA SEDE PARA LA CLAUSURA

Por otro lado, el Centro Socioeducativo Las Armas se incorpora como sede de la programación. Se trata de un equipamiento municipal gestionado por el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas que acogerá el sábado, 19 de septiembre, una jornada de clausura concebida como una celebración de la novela histórica y de la literatura aragonesa.

La sesión comenzará a las 11.00 horas con 'Un año de novelistas y novelas históricas en Aragón', una mesa redonda dedicada a repasar la actualidad del género y las últimas publicaciones de autores aragoneses. Participarán Pedro Ciria, con 'El tesoro de Julia'; Domingo Buesa, con 'La muerte del inquisidor'; Ángel Vergara, con 'El camino del juglar'; y Santiago Morata, autor de 'Reyes de Aragón' y 'Ramsés II'.

A las 12.00 horas, Javier Alandes pondrá el broche final a las jornadas con la presentación de 'La última mirada de Goya', una novela de aventuras basada en la desaparición del cráneo del pintor tras su muerte en Burdeos. La obra combina misterio, investigación histórica y la recreación de los últimos años de Goya para cerrar cuatro días de literatura y divulgación alrededor del artista y de la época que marcó su vida y su obra.