Gracia (PP) destaca el aumento del número de inspectores de trabajo en la etapa de Azcón

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Aragón Juan Carlos Gracia Suso ha destacado este jueves el aumento del número de inspectores de trabajo de 83 a 92 desde que gobierna la Comunidad Autónoma Jorge Azcón. Ha transmitido sus condolencias a los familiares y amigos de los trabajadores fallecidos en accidente laboral.

"No nos podemos permitir que una persona se vaya a trabajar por la mañana y no llegue a casa. Yo creo que es un problema de concienciación de todos, de las administraciones públicas, de las patronales y de los sindicatos, y el Gobierno de Aragón, dentro de sus competencias, sí que está cumpliendo con sus funciones, algo que por cierto no hacía el Partido Socialista".

El parlamentario del PP ha apuntado que el Ejecutivo regional ya anunció en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral que destinaría una partida de 440.000 euros para programas de prevención de riesgos laborales, "algo que el Partido Socialista no hacía".

"También se está trabajando en campañas de publicidad, de concienciación, algunas de ellas bastante duras, pero con las que queremos concienciar y reducir esa siniestralidad", ha manifestado, en el transcurso de una rueda de prensa.

Se empezaron ya las campañas en 2023, "nada más entrar al Gobierno", se han hecho en 2024 y también se van a hacer en 2025 "y precisamente este verano pronto saldrá otra de esas campañas, algo que tampoco hacía el Partido Socialista".

Juan Carlos Gracia ha recordado que el Gobierno regional ha firmado un convenio con la Sociedad Aragonesa de Medicina del Trabajo, también ha hablado con la Fiscalía y tiene otro convenio con la Dirección General de Tráfico por los accidentes 'in itinere'.