Gracia Suso (PP) rechaza la instalación de placas solares en los embalses de Aragón

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, defenderá una proposición no de ley en la sesión plenaria de las Cortes, este jueves, para rechazar la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses de la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, Gracia Suso ha criticado el Real Decreto aprobado por el que el Gobierno de España autoriza estas instalaciones, lo que afectará a 14 pantanos en Aragón. "Nos parece una gran irresponsabilidad empezar a implantar energías renovables sobre láminas de agua", ha dicho, haciendo notar que "aún quedan muchas zonas donde puede instalarse este tipo de energías sin tener que afectar a los embalses de riego".

En su iniciativa, el PP pide al Ejecutivo aragonés que no autorice la instalación de estas plantas hasta que no se haya elaborado el Plan Energético 2021-2030 y la planificación de ordenación territorial para energías renovables, y no se hayan agotado técnicamente otras ubicaciones en el territorio.

Tras la aprobación del Real Decreto, "lo único que puede salvar de esta medida a los embalses es que tengamos ese plan y la ordenación territorial", ha considerado Gracia Suso, para quien esta actuación es "una nueva ocurrencia del Gobierno de España que, además, es muy difícil de justificar".

A su juicio, "suena bastante ridículo" que con estas instalaciones se reduzca la evaporación de agua porque "el proceso de evaporación es mínimo y no se va a notar", pero "los regantes van a perder mucha más agua por poner esas plantas en los embalses".

Además, ha continuado Gracia Suso, "una gran parte de la sociedad ya se ha pronunciado en contra", en alusión expresa a los alcaldes "de distinto color" de los municipios afectados, la Diputación de Huesca, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y algunas comunidades de regantes, que consideran que esta medida puede perjudicar el riego, especialmente en épocas de sequía.

"La parálisis de este Gobierno de Aragónn a la hora de afrontar la transformación energética está empezando a tener consecuencias", ha manifestado Gracia Suso, quien ha urgido a presentar el Plan Energético 2021-2030 y la estrategia para la implantación de renovables y ha alertado de que "se está agravando la crispación".

Para el diputado del PP, "es muy triste que el Gobierno esté conviertiendo un proceso de descarbonización y utilización de energías limpias, con el que toda la sociedad debería estar de acuerdo, en un proceso que cada día tiene más detractores por dejadez e inacción a la hora de planificar la política energética y de ordenación territorial".

Ha aseverado que la política energética de Pedro Sánchez está siendo ""un auténtico fracaso" y que Javier Lambán y Arturo Aliaga "son los únicos que no se han enterado de que el Gobierno de España pretende exprimir al máximo la instalación de renovables en el territorio".

Gracia Suso ha lamentado que el mix energético se componga de renovables y centrales de ciclo combinado, a lo que se suma el cierre de las centrales térmicas y la programación del cierre de las nucleares. "El sistema energético no está preparado para tener una alta dependencia de las renovables", ha concluido.