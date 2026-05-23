Una gran bandera de España toma la plaza del Pilar en el Día de las Fuerzas Armadas

El eargento primero Pablo García Matanza toma tierra en la plaza del Pilar portando la bandera de España en el acto del Día de las Fuerzas Armadas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Orgullo y devoción entre los varios miles de personas que bajo un sol de justicia se han congregado este sábado en la plaza del Pilar de Zaragoza en el primero de los actos organizados por el Día de las Fuerzas Armadas, una celebración que ha contado con el izado de la bandera de España y el desfile terrestre como eventos más ceremoniosos, y en la que los paracaidistas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) han aterrizado con maestría en el centro de la plaza de la Basílica ante los aplausos del público tras saltar de un avión T-12 Bravo desde 1.500 metros de altura.

El acto ha estado presidido por el general de brigada, jefe de la Base Aérea de Zaragoza, Luis Alberto Martínez Ruiz, y el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha encabezado la lista de representantes políticos, entre los que se han visto a la vicepresidenta primera de las Cortes y diputada de Vox, Carmen Rouco; el diputado del PP José Luis Bancalero y el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza.

Martínez Ruiz ha informado de las novedades y ha pasado revista a la formación antes de saludar al público asistente, entre los más entusiastas han cogido sitio en las primeras filas presentándose en la plaza más de dos horas antes del inicio del acto.

El teniente Adrián París, segundo jefe de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), con sede en la base aérea de Alcantarilla (Murcia) ha ilustrado y orientado a los asistentes sobre la entidad de la unidad y la complejidad del salto que pocos minutos después han efectuado dos de sus compañeros.

"Es un orgullo para nosotros volver a Zaragoza y poder iniciar con nuestra participación este solemne izado de bandera en esta emblemática plaza de Nuestra Señora del Pilar", ha compartido al micrófono.

Mientras las miradas buscaban en vano cualquier cosa que se moviera en el cielo azul, el teniente ha explicado que la PAPEA fue creada en 1978 en la Escuela Militar de Paracaidismo de la Base Aérea de Alcantarilla y en estos 48 años se ha convertido en uno de los mejores equipos de paracaidismo del mundo con más de 90 trofeos en las distintas competiciones internacionales y campeonatos mundiales.

Sus 98 componentes con los que ha contado en este casi medio siglo de existencia --actualmente la forman 18 hombres y una mujer-- han rebasado los 200.000 lanzamientos y cada miembro de la patrulla ha efectuado una media de unos 500 saltos al año. De hecho, ha apuntado, algunos de sus integrantes más antiguos han sumado los 12.000 lanzamientos en total.

LA BANDERA TOMA TIERRA EN LA PLAZA

Tanta cifra no ha nublado la vista de los más avizores, que pronto han anunciado la aparición en escena, a 1.500 metros de altura, de la aeronave de la que han saltado el subteniente Alberto Vidal Moreira, saltador guía encargado de indicar el mejor punto de entrada a la zona de aterrizaje al segundo paracaidista, el sargento primero Pablo García Matanza, agraciado con el honor de portar la bandera de España --35 metros cuadrados de tela y cerca de 10 kilogramos de peso-- y desplegarla en su salto sobre la plaza del Pilar.

De manera previa se había lazando un derivómetro, un instrumento empleado para medir la deriva, la desviación de la trayectoria real respecto a la prevista, causada por el viento o corrientes, con el propósito de orientar la maniobra de los saltadores, que tras aparecer en el cielo y desplegar sus velas han ido descendiendo pausadamente --a ojos de quienes tocaban tierra-- y tras varias cabriolas en el aire que han servido para testar el comportamiento del viento, se han orientado para entrar ordenadamente en la plaza ante el entusiasmo de los espectadores que han roto en aplausos.

Vidal y Matanza son los mismos saltadores que el próximo día 30 de mayo realizarán el salto paracaidista en el acto principal de celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que presidirá su majestad el Rey en la ciudad de Vigo.

Una vez en tierra, la bandera ha sido conducida hasta el pie del mástil por seis militares del Ejército del Aire y del Espacio, Ejército de Tierra, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias. La formación ha sido escoltada por los jóvenes Aarón Rocatín Simón y Rubén Gómez Lafuente, ganador y finalista, respectivamente, de la fase provincial del concurso convocado por el Ministerio de Defensa 'Carta a un militar español'.

Izado por la driza o cuerda, el paño de la bandera ha quedado expuesto sobre el mástil, pero sin apenas vuelo, ya que no corría ni una brizna de aire, lo que ha condicionado la foto que muchos buscaban con la enseña nacional desplegada en la doble pasada, en vuelo bajo, de un avión de transporte A-400 del Ala 31 y la escolta de dos cazas F-18 del Ala 15, además del desfile militar y con el Pilar de fondo.

Esta tarde, a las 20.00 horas, está prevista la tradicional Retreta Militar y posterior Arriado de Bandera también en la plaza del Pilar.