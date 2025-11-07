Un grupo de alumnos de la USJ gana el desafío nacional de emprendimiento Santalucía Impulsa Universidade

El objetivo de los premios es potenciar el talento joven y la innovación en el sector asegurador. - USJ

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del equipo Separapp de la Universidad San Jorge hn ganado la gran final del programa de emprendimiento universitario Santalucía Impulsa Universidades, un desafío que cumple ya su quinta edición y que reta a todas las universidades de España a buscar las soluciones más innovadoras aplicables al ámbito empresarial actual.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar el talento joven y la innovación en el sector asegurador. Los tres equipos finalistas en la categoría de universidades, dos de la Universidad San Jorge y uno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, han expuesto este jueves sus proyectos, en la sede de Santalucía en Madrid, con el reto de convencer a un jurado que valoró sus propuestas en función de criterios como la innovación, la viabilidad, el modelo de negocio, los beneficios para el cliente y para la compañía, la rapidez de implantación, la calidad de la presentación y el trabajo en equipo.

Tras meses de aceleración y testeo en el mercado, los estudiantes Sara Paz, Luis Peralta, Andrea Palazón y Pablo Abenia se alzaron con el triunfo con su propuesta Separapp, una herramienta que ayuda a las personas tras una separación para coordinar el control de gastos, recibir apoyo legal y psicológico, organizar actividades y facilitar la comunicación a través de calendarios compartidos.

Según los alumnos de la USJ que han participado en este desafío, contar con oportunidades que acerquen la formación académica a la realidad del mundo empresarial es un auténtico valor añadido. "Este tipo de iniciativas nos permite trabajar sobre problemáticas reales que afrontan los profesionales en su día a día. No se trata solo de aprender teoría, sino de aplicarla con sentido, con impacto y con responsabilidad", ha explicado Luis Peralta, alumno del doble grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho y miembro del equipo Separapp.

Además, ha añadido que esta iniciativa "ha sido un reto que nos ha llevado a superarnos y a marcar nuestros propios límites. Porque no es solo lo que aprendes, sino cómo lo aprendes: trabajando en equipo, defendiendo ideas, escuchando perspectivas diferentes y construyendo algo que empieza siendo solo una propuesta y acaba convirtiéndose en un proyecto tangible".

Con respecto a la participación en este tipo de propuestas, Luis Peralta ha asegurafo que "ha sido una experiencia de las que marcan, y que, sin duda, llevaremos con nosotros en nuestra carrera profesional".