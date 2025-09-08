El grupo "Costureras Malotas" abrirá la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar de Zaragoza 2025

Sorteo de la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar 2025 - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo "Costureras Malotas" abrirá, a las 06.30 horas, la ofrenda de flores 2025 tras el resultado del sorteo celebrado este lunes, 8 de septiembre, en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En esta ocasión, han entrado finalmente en el sorteo 1.158 grupos, 99 más que el año pasado, lo cual, representa un 9,35 por ciento más que el año anterior.

En cuanto al número de personas, los inscritos a través de los grupos llegan a 106.897 personas, 11.000 personas más que el año pasado, un 11,60 por ciento de aumento.

La ofrenda 2025 se ha dividido en cinco franjas horarias, incluida la última extraordinaria entre las 21.30 y las 23.30 horas. Una vez establecido el orden con todos los nombres de los grupos se conocerá cuál es el que figura en el último lugar.

El tramo que comienza a las 10.00 horas lo abrirá "Fotocopiadora Padilla", el de las 13.30 será "Colectivo Arbayal Música y Baile Tradicional" y el de las 17.30 es "Toldos Lucas".

Además, 106 grupos folclóricos han solicitado actuar en el escenario que se colocará junto a la imagen de la Virgen del Pilar de Zaragoza.