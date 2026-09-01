El grupo municipal de Vox acudirá a la colocación de la pancarta en apoyo a Ceuta y a la concentración

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del grupo municipal de Vox acudirán a la colocación de la pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza en apoyo a Ceuta y también a la concentración ciudadana prevista a las 20.00 horas en la plaza del Pilar.

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha argumentado la asistencia de los tres concejales al argumentar que estarán "al lado y apoyando al pueblo de Ceuta, a los ceutíes que tanto están sufriendo esta situación", después de que hace un mes más de 72.000 inmigrantes entraran de forma irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

En rueda de prensa, Eva Torres ha trasladado el "total desacuerdo con esta política destructiva" en referencia al Gobierno de España y ha instado a defender no solamente al pueblo ceutí, sino también a "defender la soberanía nacional que es lo que está por supuesto totalmente en riesgo".