El grupo parlamentario de Vox en Aragón "no va a sentarse a negociar" con el Gobierno de Azcón el presupuesto de 2026

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón "no va a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario con el Gobierno de Aragón del PP para 2026", han afirmado este martes en un comunicado.

Vox ha señalado que "el Partido Popular tendrá que negociarlos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos". El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes en rueda de prensa que no hablaría con Vox salvo que despidiera al asesor del grupo parlamentario Marcos Francoy, quien ha publicado, y después retirado, en redes sociales mensajes racistas y fascistas. Vox ha despedido a Francoy este lunes.

En el comunicado, Vox ha indicado que la semana pasada se pusieron en contacto con la gestoría correspondiente "para iniciar los trámites y pasos previos imprescindibles a la hora de tomar la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Francoy como asesor del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón", un cese que "viene motivado por la pérdida de confianza en el asesor, una circunstancia que venía agravándose a lo largo de los últimos meses".

"En un hipotético escenario en el que el Partido Popular solicite el futuro apoyo de Vox para confirmar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente ejecutivo, Vox incluirá en esta negociación el hecho de supervisar y dar el consentimiento a todo personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el Partido Popular", han concluido.