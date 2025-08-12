Las Grutas de Cristal de Molinos (Teruel) acumulan casi 2.000 visitas desde el 1 de julio

MOLINOS (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

Las Grutas de Cristal de Molinos) acumulan un total de 1.937 visitas turísticas desde el pasado 1 de julio hasta este martes, 12 de agosto, con 1.039 durante el mes pasado y 898 en lo que llevamos de mes de agosto, ha informado el Ayuntamiento de este municipio de la Comarca del Maestrazgo a Europa Press.

Este mes abre todos los días y se pueden realizar las visitas, individuales o en grupo, en horario de 10.30 horas; 11.30; 12.30; 16.30; 17.30 y 18.30 horas, con la posibilidad de realizar después una visita a la localidad en los turnos de 12.30 y 18.30 horas, visitando el Museo de las Grutas de Cristal, el Museo de arte Eleuterio Blasco Ferrer, la iglesia y el barranco de San Nicolás.

La visita dura 45 minutos y es para público general ya que el recorrido no está adaptado para personas con discapacidad. No se pueden tomar fotos y no está permitido el paso de mascotas, que pueden aguardar a sus dueños en un pipi-can próximo a la entrada.

Los precios de las entradas, que se pueden reservar 'online' o adquirir en taquilla antes de acceder, cuestan cinco euros para niños hasta 14 años, nueve euros los adultos y siete euros los jubilados y grupos de más de 25 personas.

Las Grutas de Cristal cierran desde el puente de Reyes hasta el 1 de marzo y algún otro día, pero el resto del año se puede hacer la visita, que comienza con una escalinata hasta la entrada.

Antes de entrar en la cueva se recorre, en pendiente, una 'línea del tiempo', que refleja en 12 hitos los millones de años que la naturaleza ha tardado en llevar a cabo esta creación de piedra. La jalona una exposición fotográfica de gran formato de las grutas, con una pieza panorámica de la Sala de los Cristales y una imagen de la Marina, así como dos 'collages'. Es una oportunidad para ver las salas con detalle.

El acceso a la cueva se encuentra a 970 metros sobre el nivel del mar y a continuación hay un desnivel de 24 metros. Las grutas se formaron con arenas, margas y calizas del Cretácico Superior entre 100 y 72 millones de años, y sobre conglomerados, areniscas y arcillas del Oligoceno-Mioceno, entre 40 y 23 millones de años.

La cueva consta de dos salas, la de los Cristales y la Marina, presentando la primera un sistema de canales, simas y salas subterráneas que conectan con la superficie y denotan el tiempo geológico. El agua de lluvia se vuelve ácida en contacto con el aire y se infiltra por las fisuras y grietas de la roca caliza disolviéndola.

A lo largo del recorrido, el agua recoge más carbonato hasta que alcanza una sala, donde el carbonato se deposita, apareciendo los espeleotemas.

La Sala Marina surgió con la disolución de los carbonatos, colmatándose después las vías de drenaje, lo que produjo la inundación de la sala y la aparición de espeleotemas subacuáticos, como si fueran corales de piedra. Actualmente, la cueva se encuentra en un periodo de drenaje de las aguas, favorecido por la erosión de la vaguada donde se encuentra.

En el pueblo se puede visitar el Museo de las Formaciones de Molinos, donde se puede contemplar una réplica artística de la diversidad de espeleotemas presentes en las grutas, con ejemplares de discos, coladas, columnas, estalactitas excéntricas, formaciones coralinas y banderas, y también se pueden ver réplicas de murciélagos y paneles informativos.

También hay un aula de audiovisuales en el centro de la localidad, en el edificio del nuevo lavadero, un aula polivalente con capacidad para 50 personas donde se puede ver un documental sobre las grutas y la localidad.