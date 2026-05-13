La Guardia Civil activa en Teruel una nueva Oficina Móvil para estar "a la altura" de las innovaciones tecnológicas

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, presenta la nueva Oficina Móvil de Atención Ciudadana (OMAC) de la provincia de Teruel. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN.

BÁGUENA (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha presentado este miércoles en la localidad de Báguena la nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) que se desplegará en la provincia de Teruel para prestar servicios a los vecinos de los pequeños municipios. El objetivo es estar "a la altura" de las innovaciones tecnológicas, ha explicado Beltrán.

En su intervención, Beltrán ha señalado que el modelo clásico de la Benemérita "cambia igual de rápido que va cambiando la sociedad" y que iniciativas como la nueva OMAC forman parte del proyecto 'La Administración cerca de tí', que impulsa la Delegación del Gobierno en Aragón, que incluye "ir con vehículos a los sitios para que los ciudadanos se ahorren el viaje" a las dependencias oficiales, en este caso de la Guardia Civil.

Ha realzado "el valor que supone la actividad y la presencia de la Guardia Civil en el mundo rural", también en la Comarca del Jiloca, que se acrecienta con esta oficina móvil, cuya presencia en cada municipio se podrá acordar con las autoridades locales, que después lo comunicarán al vecindario.

"Aquí tenemos un vehículo polivalente", con rotulación en inglés, apto para asistir a ciudadanos extranjeros y para prestar servicios en eventos culturales o deportivos en el entorno rural: "Tener un vehículo versátil da muchas facilidades a la Guardia Civil para realizar su despliegue" en estos y otros casos, como las emergencias meteorológicas, ha continuado Beltrán.

El vehículo tiene aire acondicionado y es amplio, muy funcional y dispone de conexión a Internet, lo que facilita "el día a día de los agentes".

Esta oficina "va a ahorrar muchos kilómetros" a los habitantes de estos municipios, por ejemplo a los cazadores o también para quienes quieran formalizar una denuncia o informarse de algún servicio.

VEHÍCULO 'MULTIPROPÓSITO'

Su diseño y capacidades le permite ser un vehículo 'multipropósito' adaptado a las necesidades operativas y de atención ciudadana en todo tiempo y lugar. Además, puede utilizarse para otros cometidos, como estar presente en distintos tramos del Camino de Santiago que discurren por la provincia de Teruel.

La OMAC está diseñada para llevar a cabo todos los cometidos que se realizan en una dependencia de la Guardia Civil --recogida de denuncias, certificados de salida al extranjero de menores, información ciudadana, y actuar como intervención de armas--, así como desarrollar cualquier cometido de carácter administrativo o judicial, en su caso.

La realización de alguno de los trámites anteriores requiere haber hecho efectivo el pago de tasas, presentación de certificados de aptitud psicofísica tras haber superado las pruebas correspondientes o la presentación de otra documentación exigida por la legislación en materia de armas.

La implantación de estas oficinas móviles se complementa con el uso de herramientas tecnológicas como SIGO movilidad para tablets y dispositivos móviles, lo que permite a los agentes recoger denuncias in situ y acceder a la información en tiempo real, mejorando la rapidez y eficacia del servicio.

Todas estas herramientas refuerzan la presencia de Guardia Civil, acercando los servicios a la ciudadanía, dando respuesta a sus necesidades y atendiendo a personas cuyas circunstancias les impiden realizar los trámites de forma habitual en un cuartel.

Se trata de dar cumplimiento a una de las medidas encomendadas al Ministerio del Interior, dentro de las 130 previstas del Plan de Recuperación diseñado para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Concretamente la referida en el punto 7.7 que refuerza la presencia de la Guardia Civil en el medio rural.

El delegado del Gobierno ha mostrado, asimismo, una unidad de apoyo al despligue de drones para la búsqueda de desaparecidos, la detección de plantaciones de marihuana o la búsqueda de personas en el interior de naves incendiadas. Ha afirmado que la Guardia Civil cuenta cada vez con mejores recursos humanos y tecnológicos.

Beltrán ha estado acompañado por el general Antonio Orantos, jefe de la octava Zona de la Guardia Civil de Aragón; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; y el teniente coronel Juan Pedro Díaz, jefe de la Comandancia.