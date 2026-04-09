La Guardia Civil detecta una estafa conocida como el "timo del asfalto" en la provincia de Zaragoza

Guardia Civil - GUARDIA CICIL

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado una estafa en la provincia de Zaragoza conocida como "el timo del asfalto", que afecta principalmente a particulares, comunidades de vecinos y pequeños negocios.

El denominado "timo del asfalto" es una estafa en la que los autores, generalmente actuando en grupo, se presentan ante su futura víctima para ofrecerle unos trabajos de asfaltado, pavimentación o reparación de superficies, como puede ser la entrada a una vivienda, caminos o aparcamientos, a un precio muy reducido en comparación con el precio de mercado.

Los estafadores se ganan la confianza de sus víctimas argumentando que disponen de material sobrante de una obra cercana que acaban de realizar y que, para no desperdiciarlo, pueden llevar a cabo el trabajo ofrecido de manera rápida y a bajo coste. En estos casos, los autores presionan a la víctima para aceptar la oferta en ese momento ya que, según ellos, se trata de una oferta única y limitada en el tiempo.

Una vez aceptado el servicio pueden darse varias situaciones, entre ellas que la víctima pague un adelanto del precio del servicio y los autores desaparezcan de inmediato, hasta que se llegue a efectuar el trabajo contratado, pero con unos resultados pésimos por la calidad del producto o inacabados tras obtener el dinero pactado con la víctima.

Asimismo, los datos obrantes en la factura presentada por el timador, una vez analizados, relativos a la dirección fiscal y a los datos de la entidad jurídica, se trataría de datos falsos cuya finalidad no es otra que la de llevar a engaño, mediante la apariencia de empresario dedicado al sector de la construcción.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recomienda que, para evitar ser víctima de esta estafa, se desconfíe de ofertas inesperadas por personas desconocidas que se presenten en nuestra vivienda sin previo aviso ofreciendo un servicio a un precio muy por debajo del habitual. Evitar tomar una decisión precipitada ante la inmediatez de contratación del servicio ofertado y no realizar nunca el pago por adelantado sin garantías suficientes y sin verificar la legalidad de la supuesta empresa.

Ante cualquier sospecha, contactar de inmediato con la Guardia Civil y, si considera ha sido víctima de esta estafa, denunciar el hecho en el puesto más cercano.