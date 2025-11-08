La Guardia Civil incorpora a la Comunidad Autónoma la presencia del Grupo de Caballería

EL delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ubicada en Valdespartera en la presentación del Grupo de Caballería. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incorporado a la prevención de la seguridad pública en Aragón al Grupo de Caballería, dependiente de la Agrupación de Reserva y Seguridad que tiene su base en Valdemoro, que se han sumado a los servicios de seguridad ciudadana que ya prestan servicio en dicho territorio.

La presencia del Grupo de Caballería en la demarcación de responsabilidad de la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma contribuyhe a ampliar la presencia del Instituto armado en el territorio.

Cuenta con un equipo de cuatro jinetes y un vehículo de apoyo y se concibe como una patrulla sostenible, con gran capacidad de movilidad territorial y adaptación a la orografía del terreno, con un concepto de prestación de servicio multipropósito que abarca desde la prevención de la seguridad ciudadana en su más amplio espectro, hasta la protección medioambiental.

El despliegue del Grupo de Caballería permite ampliar la capacidad operativa de los agentes en áreas de difícil acceso para los vehículos convencionales, favoreciendo de esta manera una vigilancia más cercana, eficaz y sostenible.

El uso del caballo como medio de desplazamiento, no solo contribuye a reducir el impacto ambiental, sino que también refuerza la conexión con el entorno natural y la población rural, siendo un ejemplo de servicio público respetuoso con el medio ambiente.

Asimismo, este apoyo es concordante con la medida 7.1 "Refuerzo de la Seguridad Pública" prevista en el Eje 7 "Refuerzo de los Servicios Públicos e Impulso de la Descentralización" del Plan de Recuperación, 130 Medidas Frente al Reto Demográfico.

AL SERVICIO DEL MEDIO RURAL

El objetivo de estos dispositivos es la prevención y detección de hechos delictivos, y supone un refuerzo de la vigilancia en la demarcación de responsabilidad de la Guardia Civil, sumándose de este modo al compromiso de luchar contra el reto demográfico y garantizar la seguridad en dicho entorno.

La finalidad es garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para quienes viven en el medio rural, ofreciendo una respuesta policial próxima y adaptada a las particularidades del territorio.

El refuerzo con unidades de caballería permite, además, intensificar la vigilancia de explotaciones agrícolas y ganaderas, caminos rurales, parajes naturales y zonas recreativas, incrementando la seguridad en un entorno clave para el desarrollo económico y social de la provincia.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección del medio rural, la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación, reforzando su papel como garante de la seguridad y el bienestar en todos los rincones del territorio.