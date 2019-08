La Guardia Civil de Teruel recuerda en un tríptico las normas básicas para evitar incendios

Publicado 12/08/2019 18:57:34 CET

TERUEL, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Teruel ha elaborado unos consejos para la prevención de incendios en el campo que, mediante la concienciación ciudadana, contribuyan a evitar o reducir los incendios en entornos forestales, su degradación y las cuantiosas pérdidas medioambientales, económicas, sociales y de otro tipo que lleva aparejado.

Entre los consejos de seguridad se encuentra consultar nivel de preemergencia existente en el momento, antes de ir al campo; no aparcar nuestro vehículo fuera de caminos o zonas habitadas, el calor del motor podría provocar un incendio; no hacer fuego fuera de las zonas habilitadas a tal efecto, cualquier chispa o despiste podría generar el incendio; y no abandonar en el campo ningún objeto que hayamos utilizado, cualquier vaso o botella puede ser fuente de ignición.

El tríptico recomienda también no abandonar la basura que produzcamos, en el lugar, sino depositarla en los lugares previstos y, si es necesario, llevársela en una bolsa hasta un contenedor, porque la basura acumulada en el campo puede ser combustible para un posible incendio.

No tirar colillas al suelo; evitar tirar cohetes, petardos en el monte o en sus proximidades; y acampar sólo en lugares habilitados son otras recomendaciones.

El manual añade que se ve a alguien haciendo fuego fuera de zonas habilitadas hay que llamar al 062 ó 112; y hacer caso en todo momento del personal que trabaja para evitar los incendios, ellos saben cómo hay que actuar.

Desde la Guardia Civil se recuerda que estamos a disposición las 24 horas del día, 365 días del año a través del teléfono 062. La Comunidad Autónoma de Aragón ha establecido como época de peligro para la campaña 2018/2019 el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 15 de octubre, ha recordado la Benemérita en una nota de prensa.