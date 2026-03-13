Gúdar-Javalambre estrena 24 estaciones de bicicletas eléctricas para unir sus municipios en una red cicloturista

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, junto a otros representantes institucionales, en la inauguración de la red cicloturista de la Comarca Gúdar-Javalambre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La Comarca turolense de Gúdar-Javalambre ha estrenado una red de 24 estaciones de bicicletas eléctricas, una en cada uno de sus municipios, que permitirá recorrer el territorio a través de rutas cicloturistas.

El proyecto, impulsado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca, ha supuesto una inversión cercana al millón de euros, destinada a la instalación de las estaciones y a la adquisición de un total de 82 bicicletas eléctricas, ha informado el Ejecutivo aragonés.

La iniciativa busca facilitar una nueva forma de recorrer el territorio, permitiendo conectar sus 24 municipios a través de caminos rurales, pistas forestales y carreteras secundarias.

De este modo, se fomentan estancias más largas, las visitas entre localidades y, en definitiva, se consolida un modelo de turismo activo respetuoso con el entorno en un territorio de gran valor natural y paisajístico.

Al acto de inauguración, celebrado este viernes en Sarrión, ha acudido el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, junto a la alcaldesa del municipio, Estefanía Doñate; el presidente de la comarca de Gúdar-Javalambre, José Luis Alvir; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; y el representante de la empresa Turicleta, Alberto Gómez-Chacón, que gestionará este nuevo servicio de movilidad turística.

BICICLETAS SOLARES

"Nos gusta especialmente este proyecto porque las bicicletas funcionan mediante energía solar y los turistas van a poder coger una bicicleta en un municipio y trasladarse a otros, de manera similar a las bicicletas urbanas pero en este caso por la comarca de Gúdar-Javalambre. Es sin duda una buena noticia para el deporte y para el turismo", ha asegurado Blasco.

La red está formada por estaciones autónomas ubicadas en cada localidad de la Comarca, integradas en casetas de obra reformadas para este uso. Funcionan mediante energía solar y están conectadas también a la red eléctrica para garantizar la carga de las bicicletas cuando la producción de las placas no es suficiente.

Todo el sistema se gestiona a través de una aplicación móvil que permite al usuario localizar una estación, recoger una bicicleta eléctrica completamente cargada y devolverla en cualquiera de los otros puntos de la red, lo que facilita recorrer la comarca sin necesidad de regresar al lugar de origen.

EQUIPAMIENTO

Cada estación dispone de entre tres y cinco bicicletas eléctricas, lo que suma un total de 82 unidades distribuidas por todo el territorio.

También están equipadas con cascos de distintos tamaños, un poste de herramientas, un hinchador para ruedas y una manguera para limpiar la bicicleta antes de devolverla.

En el exterior, se han instalado también tres enchufes para que los cicloturistas que lleguen con bicicletas propias puedan recargarlas, previo registro en la aplicación de Turicleta.

El proyecto se completa con la digitalización de rutas cicloturistas que los usuarios podrán descargarse al llegar a cada localidad.

Cada municipio cuenta al menos con un itinerario diseñado para los visitantes, con recorridos circulares, enlaces entre pueblos y opciones adaptadas tanto a ciclistas familiares como a usuarios más experimentados.

Esta red se suma al atractivo que ya tiene la comarca para el cicloturismo de aventura, con propuestas consolidadas como Montañas Vacías o el histórico trazado del Camino del Cid que atraviesa este territorio.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Gúdar-Javalambre comenzó a ejecutarse en junio de 2023 y tiene previsto extenderse hasta septiembre de 2026.

Cuenta con 1.515.000 euros de financiación, 650.000 se corresponden con lo aportado por la Secretaría de Estado de Turismo, 454.000 euros por el Gobierno de Aragón y 410.000 euros por la propia comarca.

En estos momentos, la mayor parte de las actuaciones están ya ejecutadas o en fase de ejecución y próximamente se presentará la iniciativa 'Recuperando los Caminos del Agua', una nueva actuación vinculada a la puesta en valor del patrimonio natural y turístico de este territorio.