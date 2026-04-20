Guerra de cifras en el seguimiento de la primera jornada de huelga autonómica de médicos y 116 operaciones suspendidas

Concentarción de médicos frente al Departamento de Sanidad este lunes en la primera jornada de huelga autonómica de los médicos en Aragón. - CESM ARAGÓN Y FASAMET

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de los cinco días de huelga huelga autonómica de médicos y facultativos convocada en Aragón para reclamar la mejora de las condiciones laborales y retributivas y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Atención Primaria se ha saldado en el turno de mañana con 116 operaciones suspendidas y la habitual guerra de cifras en el seguimiento --80% en hospitales y 50 en Primaria dicen los convocantes y 9,83% rebajan desde el Departamento.

La protesta continúa las movilizaciones iniciadas en diciembre, pero, por primera vez, tiene ámbito solo autonómico. En una muestra de que las demandas de los profesionales incluyen tanto reivindicaciones al Ministerio de Sanidad como exclusivas para el Gobierno de Aragón, el seguimiento se ha mantenido en los mismos porcentajes de los paros anteriores con cerca del 80% en los hospitales y el 50% en los centros de Atención Primaria, según estimaciones de los convocantes.

Unos datos de seguimiento que desde el Departamento rebajan al 9,83%. De un total de 3.927 efectivos reales, han secundado la huelga 386 profesionales --22 de 584 en Huesca, 17 de 372 en Teruel y 347 de 2.971 en Zaragoza--. Ello ha supuesto que se suspendan 116 operaciones, mientras sí se han llevado a cabo 199.

"Habitualmente, nuestra huelga iba ligada a la huelga estatal, pero como nuestro Departamento de Sanidad repite que no va con ellos, hemos decidido hacer una huelga extra para que vean que también tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo y en el maltrato a los médicos actual", han explicado los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET).

Además, han criticado que, pese a que esta es ya la cuarta huelga celebrada desde diciembre de 2024, siguen sin llamarles a negociar, lo que supone una vulneración del derecho a la negociación colectiva, y han reiterado su "mano abierta para reunirnos".

"Es curioso cómo el jueves el resto de sindicatos plantean una manifestación, amenazan con una huelga y al día siguiente toda la cúpula del salud se reúne con ellos, se vuelve a reunir hoy con ellos y nosotros tras tres semanas de huelga todavía no se han dignado más que a una reunión diciendo que no podían negociar, a otra en la que vinieron con un cuento de la lechera sin nada concreto", ha comentado Javier Martínez Andreu, Anestesia HUMS, e integrante del Comité de Huelga.

La secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, cree que "sería un milagro que nos llamaran", pese a lo cual mantienen su "mano abierta": "Nosotros esperábamos que esta semana nos hubieran llamado. Claro que sí".

En ese sentido ha mostrado su deseo de que se conforme ya un Gobierno en Aragón: "No podemos tener paralizado toda nuestra Comunidad autónoma. También en Sanidad. Y claro que esperamos que con el nuevo gobierno abramos una negociación".

Los sindicatos médicos de Aragón han recordado que esta huelga es por la mejora de la calidad asistencial en Aragón, ya que reclama equiparar las condiciones laborales de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025 para, entre otras cuestiones, garantizar las citas en menos de tres días.

En defensa de estas demandas, los paros se han acompañado esta mañana de manifestaciones en Zaragoza, ante la sede del Departamento de Sanidad y el SALUD, y en Teruel, ante el hospital Obispo Polanco; además, el personal en servicios mínimos ha realizado concentraciones simbólicas ante sus centros de trabajo. Durante la huelga se realizarán nuevas protestas, a las 12.00 horas.

En Zaragoza, serán el martes, en el Hospital Clínico Universitario y el miércoles, en el Miguel Servet; en Teruel, se repetirán en el Obispo Polanco.

Además, el fin de esta huelga enlazará con la participación en la nueva convocatoria nacional, que en Aragón reitera las mismas demandas al Gobierno de Jorge Azcón, y además se suma al resto de médicos y facultativos de Aragón para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio, que acabe con abusos como las guardias obligatorias y mal retribuidas.

DEMANDAS DE LOS CONVOCANTES DE LA HUELGA

De esta manera, del 27 al 30 de abril, tendrá lugar la sexta huelga nacional y quinta aragonesa. "Por la dignidad de la profesión y la calidad asistencial" Las reclamaciones al Gobierno de Aragón incluyen distintos aspectos para mejorar unas condiciones laborales y retributivas inferiores a las de otras comunidades.

Por ello se pide el aumento del precio de la hora de guardia, actualmente entre los seis más bajos; y de los complementos para los médicos del 061.

También se exige paliar las pérdidas derivadas de los recortes sufridos en las pagas extra desde 2010 (que ya suponen una pérdida acumulada de más de 20.000 euros por profesional) y la recuperación de la carrera profesional, para el personal fijo y temporal, con el desbloqueo del nivel IV y la negociación de un nivel V.

Igualmente se demanda un acuerdo sobre los incentivos en centros de difícil cobertura; incrementar la retribución de productividad variable; aumentar la remuneración por kilometraje en los desplazamientos y un acuerdo de mejora en las prestaciones de la Seguridad Social durante el tiempo de incapacidad temporal por contingencia común.

Los sindicatos han incidido también en el cumplimiento riguroso de los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025, donde se incluían puntos como la obligación del Gobierno de Aragón de destinar en 2026 a la Atención Primaria el 25% del gasto sanitario. Ese porcentaje sigue estancado en el 13%.

En especial, recuperar las consultas de apoyo en todos los centros de salud para garantizar el máximo de pacientes en las agendas (35 para médicos de familia y 28 para pediatras) y que las citas no tengan una demora de más de 72 horas.