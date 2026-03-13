Guitarte exige que la comisión de investigación sobre Forestalia sea abierta a los medios de comunicación

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha incidido este viernes en la necesidad de celebrar una nueva comisión de investigación sobre los proyectos de la empresa Forestalia, que camine en paralelo al proceso judicial, pero ha exigido que "no se parezca en nada" a la constituida hace dos años y que sea abierta a los medios de comunicación y permita interrogatorios directos entre comparecientes y parlamentarios, como se hace en el Congreso de los Diputados y el Senado.

En rueda de prensa, Guitarte se ha mostrado en desacuerdo con quienes dicen que "no haría falta" esta comisión porque "ya está actuando la justicia". "No es lo mismo la justicia que una comisión de investigación", ha remarcado, recordando que "cada una tiene su finalidad" e instando también a las administraciones implicadas a personarse en las causas judiciales.

Por ejemplo, ha destacado que la justicia no puede dictar la política de la Comunidad Autónoma en torno a la implantación de las energías renovables, que corresponde a la Cámara.

En todo caso, ha reiterado que el modelo a seguir debe ser diferente a la anterior comisión de investigación, que estuvo "coaccionada o cortada en sus ambiciones" porque PP, PSOE o PAR "no querían que aquello fuese muy trascendente" y limitarse a "cumplir el expediente de una promesa electoral" --en el caso de los 'populares'-- y otras formaciones, como Podemos o CHA, "tampoco decidieron implicarse a fondo".

EXPLICACIONES A CHA: POLÍTICA SERIA Y NO TIKTOKS

En respuesta al portavoz aragonesista, Jorge Pueyo, quien pidió este miércoles solicitar la comisión de forma conjunta, a lo que ha apuntado que "no va a haber problema" siempre que sea con estas condiciones de transparencia y con "un modelo absolutamente contrario" a la de hace dos años.

Guitarte ha aprovechado también para pedir explicaciones a CHA ya que formó parte del Gobierno de Aragón en "los años críticos", de 2015 a 2023, y dirigió la Consejería de Vertebración del Territorio, desde la que "no se hizo ninguna ordenación, ninguna planificación de la implantación de las renovables", que era "el fenómeno económico y político más crucial de estas dos legislaturas".

A ello ha sumado la petición de explicaciones por las "puertas giratorias" de algunos de sus altos dirigentes, a los que no ha citado, que "pasaron de estar al servicio del Gobierno de Aragón para directamente estar al servicio de Forestalia". "Aquí en las Cortes aspiramos a hacer una política seria y no solo 'TikToks'", ha zanjado.

"MUCHO QUE INVESTIGAR"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe se ha referido también al último informe de la Cámara de Cuentas autonómica sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que pone "negro sobre blanco la falta de criterio de gestión y de ordenación", además de que señala que ha sido "dificilísimo" obtener información de este organismo público.

Ha puesto como ejemplo que el informe argumenta que "no consta motivación que justifique la falta de confianza en el cese del funcionario que prestaba servicios como secretario general hasta mayo de 2022", en un momento en el que se dio competencia a esta instancia para tramitar los expedientes de renovables, pese a que trascienden a sus competencias ordinarias.

"Hay mucho que ver, hay mucho que investigar", ha recalcado Guitarte, quien ha insistido en que "las responsabilidades políticas tienen que determinarse en una comisión de investigación en las Cortes de Aragón", que debe decidir también "qué es lo que quiere nuestra Comunidad Autónoma en relación a las energías renovables y cómo el modelo seguido hasta ahora ha sido inoperante para la mayoría de la ciudadanía aragonesa".

A este respecto, el dirigente de Teruel Existe ha considerado que lo que se ha hecho hasta ahora en Aragón es poner la implantación de los renovables "en manos de grandes grupos y de fondos de inversión" --un 95%, dejando para la ciudadanía apenas el 5%--, y ha contrapuesto este modelo al alemán, donde esta relación es del 50-50.

DIMISIÓN DE MORÁN Y EXPLICACIONES DE AAGESEN Y RIBERA

Por otro lado, Guitarte se ha reafirmado en la solicitud de dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, negando que sea "un perjudicado", como él mismo ha defendido, cuando dos de sus subordinados han firmado "declaraciones de impacto ambiental fraudulentas".

Ha reclamado también "explicaciones claras" tanto de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, como de su predecesora en el cargo, la actual vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera: "No nos creemos que ni la ministra ni el secretario de Estado estuvieran al tanto de lo que estaba pasando porque nosotros mismos personalmente les habíamos puesto en sobreaviso de la forma de proceder de esta empresa y de la trascendencia de no autorizar un clúster como el que se estaba tramitando en el Maestrazgo", a lo que les contestaron que "jamás se haría", pero finalmente salió adelante, gracias a una resolución favorable del Consejo de Ministros, del que formaba parte la actual líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe ha advertido de que "las cosas son mucho más serias de los que parecen", después de que el exalto cargo del Ministerio investigado señalara al empresario Antxón Alonso, el socio del exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán.

A su juicio, esto "potenciaría muchísimo más la exigencia de responsabilidades políticas" ya que demostraría que la empresa recurrió a Cerdán y a Alonso ya que "le costaba entrar" en el Ministerio para obtener declaraciones favorables.

"Está claro que mientras aquí Forestalia había conseguido con facilidad tener manga ancha en el Inaga, y que se hizo lo que ella quería en el Inaga, a través de los gobiernos de Lambán y de Maite Pérez --consejera de Presidencia en la anterior legislatura socialista en Aragón--, en el Ministerio le costaba entrar y, al final, tuvo que recurrir a los especialistas en conseguir esos favores, que parece ser que eran los señores Antxón Alonso y Santos Cerdán", ha expuesto.