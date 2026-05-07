Guitarte (A-TE) propone instalar en la Comarca de Andorra la anunciada fábrica de servidores de AWS

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE.

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha propuesto este jueves instalar en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel) la fábrica de ensamblaje de servidores anunciada por Amazon Web Services (AWS). Es una de las iniciativas recogidas en una proposición no de ley (PNL) que esta formación defenderá en sesión plenaria.

Guitarte ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que se crearán unos 1.100 puestos de trabajo con esta fábrica, lo que contribuiría a llevar a término el proceso de transición justa, tras el cierre en 2020 de la central térmica, "que no acaba de fructificar".

Este proyecto está incluido en el centro de datos que AWS construirá en La Puebla de Híjar (Teruel), para el que la multinacional ha solicitado realizar una elevación de aguas del río Ebro en la margen derecha, una reivindicación histórica del sector primario del Bajo Aragón histórico para una agricultura "altamente rentable" y de la industria, y podría servir para abastecer al polígono supracomarcal que se pondrá en marcha en La Puebla de Híjar.

Aragón-Teruel Existe reclama, también, desarrollar la transferencia de conocimiento de AWS a la comunidad autónoma para que los centros de datos no se conviertan en "unas granjas de servidores que no aporten nada" y se pueda crear "un ecosistema tecnológico", lo que Guitarte ha propuesto implementar mediante empresas mixtas ubicándolas en Technopark, "aprovechando la proximidad a La Puebla de Híjar" y en la línea del impulso a Technopark anunciado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su reciente discurso de investidura.

Además, Tomás Guitarte ha apostado por "avanzar" en la construcción de la prolongación de la autovía A-68 por el Bajo Aragón y por crear una plataforma ferroviaria en La Puebla de Híjar.

COMISIÓN DE ESTUDIO

Para A-TE, "los centros de datos pueden ser una oportunidad o un grave problema, depende de su ordenación", por lo que Guitarte ha apostado por recuperar de la pasada legislatura la propuesta de creación de una comisión parlamentaria de estudio de estas instalaciones.

Ha observado que los centros de datos "son grandes consumidores de recursos de agua, electricidad y suelo", de ahí la necesidad de "analizar su implantación caso por caso" para determinar "si disponen de agua, si van a perjudicar a las poblaciones --donde se ubiquen-- o el acceso a la energía", lo que en el marco de la política de cohesión territorial debe afectar a la ubicación y las compensaciones a exigir.

Por último, ha pedido "una mayor transparencia hacia la ciudadanía" de los acuerdos que el Ejecutivo aragonés toma en relación a los centros de datos, criticando que "no se puede acceder al contenido de los Planes de Interés General de Aragón (PIGA), no sabemos si hay contraprestaciones qué recibe Aragón de todos los recursos importantísimos que parecen demandar estas empresas".