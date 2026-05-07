Un juez de EEUU hace pública una nota de suicidio atribuida a Epstein

Archivo - Imagen del documental de Netflix Jeffrey Epstein: Filthy Rich - NETFLIX - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de Estados Unidos ha hecho pública una nota de suicidio supuestamente escrita por el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y sellada judicialmente durante años en el marco del caso penal de su compañero de celda, el exagente de Policía Nicholas Tartaglione.

"Me investigaron durante meses: ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" y "Qué quieren que haga: ¡¡que me eche a llorar!!" son algunas de las frases escritas en una breve nota, cuya publicación ha sido ordenada por el juez Kenneth Karas, del Tribunal Federal de Distrito de White Plains, Nueva York, a petición del diario 'The New York Times', que ha difundido el documento escaneado.

"Es un placer poder elegir cuándo es hora de decir adiós", recoge el texto, con partes de escasa legibilidad, y que concluye con las palabras "NO ES DIVERTIDO -- ¡NO MERECE LA PENA!".

Tartaglione, excompañero de celda de Epstein, afirmó haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que Epstein fuera hallado inconsciente con una tira de tela envolviendo su cuello. Epstein sobrevivió entonces, pero fue encontrado muerto unas semanas después, a sus 66 años, en el hoy cerrado Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan.

El expolicía, condenado por cuádruple asesinato a cuatro cadenas perpetuas, encontró la nota en una novela gráfica, después de que sacaran a Epstein de su celda tras el aparente intento de suicidio. "Abrí el libro para leerlo y allí estaba", declaró a 'The New York Times', medio al que explicó que entregó la nota a sus abogados porque creía que podría haber sido útil si Epstein volvía a acusarlo de intentar hacerle daño --como ocurrió en una ocasión--, una acusación rechazada por Tartaglione.

Antes de hacer público el documento, el juez Kenneth Karas pidió su opinión a las partes del caso, ante lo que la Fiscalía de Manhattan, que procesó a Tartaglione, no se opuso, alegando que "parece haber un fuerte interés público en las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein".