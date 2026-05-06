Banderas azules en España en 2026: consulta el mapa de las mejores playas

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

España revalida su liderazgo mundial en banderas azules. En 2026, el país alcanza los 794 distintivos, 44 más que el año anterior, según ha anunciado este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Las playas españolas concentran el 15% de todas las banderas azules de playa del mundo y este año se suman 14 nuevos arenales distinguidos por primera vez. Además, el Jurado Internacional ha otorgado los galardones de 2026 con validez de dos años como medida transitoria ante cambios normativos europeos, aunque su mantenimiento estará sujeto a verificación en 2027.

El siguiente mapa localiza las playas españolas que han obtenido este reconocimiento, un distintivo que certifica la calidad del agua, la seguridad y la gestión ambiental, y que las sitúa entre las opciones más atractivas para planificar las vacaciones de verano.

¿QUÉ SON LAS BANDERAS AZULES?

La bandera azul es uno de los reconocimientos medioambientales más prestigiosos del mundo en materia de turismo costero. Lo concede cada año la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) a playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas que cumplen exigentes criterios de calidad del agua, seguridad, accesibilidad, servicios y educación ambiental.

Este programa lleva en marcha 40 ediciones consecutivas y está presente en 51 países con más de 5.000 localizaciones reconocidas. En España, Adeac es la entidad encargada de gestionar las candidaturas y verificar el cumplimiento de los requisitos. El motivo más habitual por el que una playa no logra el distintivo es no alcanzar la calidad de agua de baño "excelente"; también influye el incumplimiento de la Ley de Costas por exceso de ocupación o instalaciones no autorizadas.

¿CUÁNTAS BANDERAS AZULES HAY EN ESPAÑA EN 2026?

España cuenta este año con 794 banderas azules; 677 en playas, 111 en puertos deportivos y 6 en embarcaciones turísticas.

Como hito histórico, desde Adeac han destacado que siete playas y dos puertos deportivos españoles mantienen este reconocimiento de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987, un logro que, según la asociación, "solo se produce en España".

¿QUÉ COMUNIDADES TIENEN MÁS BANDERAS AZULES?

La Comunidad Valenciana lidera el ranking de playas con bandera azul en 2026, con 151 distintivos repartidos en 48 municipios -nueve más que el año anterior-. Le siguen Andalucía (143 y 5 más que el año anterior), Galicia (118, +10) y Cataluña (101).

Las provincias con más banderas azules en playas son Alicante (77), Pontevedra (56), Málaga (45), A Coruña (44), Castellón (36), Valencia y Barcelona (39 cada una), Almería (38), Tarragona (35) y Cádiz (32).

En cuanto a puertos deportivos, Cataluña encabeza la clasificación con 24 distinciones, seguida de Andalucía (22), la Comunidad Valenciana (20), Baleares (14) y Galicia (11).

¿CUÁNTAS PLAYAS ESTRENAN BANDERA AZUL?

Este año, 13 playas lucen por primera vez bandera azul y otras 33 recuperan el distintivo. Alicante es la provincia que más novedades acumula, con cuatro nuevos arenales: L'Advocat (Benissa), Puerto Blanco y Racó (Calp) y Cala Lanuza (El Campello). Le siguen Valencia, con Llorenç y El Brosquil en Cullera, y Asturias, con Navia y Porcia en El Franco.

Las restantes incorporaciones son Las Burras en Gran Canaria (San Bartolomé de Tirajana), Pla de la Torre en Castellón (Almassora), Niñons en A Coruña (Ponteceso) y O Laño en Pontevedra (Poio).