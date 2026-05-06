Irán crea un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo. - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado la creación de un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial, en el marco de las medidas impuestas frente a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El nuevo sistema estará gestionado por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) e implica que "los buques ajusten sus operaciones a este marco y obtengan permiso de tránsito" antes de cruzar la vía, tal y como ha recogido la cadena de televisión estatal iraní Press TV.

Según estas informaciones, el sistema implica que todos los buques que tengan planeado transitar por el estrecho de Ormuz recibirán un correo desde una cuenta oficial de correo de la PGSA presentando las normas y regulaciones para este paso, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

El anuncio tiene lugar en medio del aumento de las tensiones por el inicio el lunes de una iniciativa "humanitaria" anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico, un dispositivo suspendido este mismo miércoles por el inquilino de la Casa Blanca.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.