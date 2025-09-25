Guitarte (Teruel Existe) propone construir cuatro viviendas públicas en cada núcleo pequeño de población

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha propuesto este jueves, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, en las Cortes de Aragón, que el Ejecutivo aragonés construya "directamente", al menos, cuatro viviendas por cada núcleo de población.

En su intervención el portavoz de A-TE ha asegurado que "hay más anuncios que realidades", preguntando cuántas viviendas se están construyendo en el medio rural: "Nos faltan realidades sobre si se va a llevar la vivienda pública al medio rural" y ha observado que la despoblación no solo afecta a la provincia de Teruel, sino también al Altoaragón y a gran parte de la provincia de Zaragoza.

A su juicio, la política territorial de Azcón "es centralizadora, con un único polo" y ha recordado al presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, que "debe mejorar la vida de los aragoneses vivan donde vivan", lamentando que el Ejecutivo realiza pocas iniciativas contra la despoblación, "incoherencia tras incoherencia".

Ha defendido "el modelo policéntrico" y no "el centralista", con medidas como elevar las ayudas al funcionamiento empresarial de Teruel, para lo que le ha propuesto destinar una partida del presupuesto de Aragón para "impulsar con valentía la economía turolense" que necesita "un impulso decidido que solo vendrá del Gobierno de Aragón".

Tomás Guitarte se ha quejado de que las inversiones "olvidan las zonas rurales" y se concentran en una zona. "No basta con el plan extraordinario de carreteras, que se queda corto", ha dicho, reclamando "un compromiso" para mejorar todas las vías de la Comunidad Autónoma. Además, "el ferrocarril vive un momento crítico en Aragón", ha apuntado.

El representante de Aragón-Teruel Existe ha afirmado: "Si queremos un país de 30 minutos, lo esencial es que haya buenas carreteras", tras lo que ha asegurado que Azcón "gobierna para las grandes multinacionales, que parecen tener un teléfono rojo de conexión con el Pignatelli".

Además, "nos vendieron la moto de las renovables masivas porque venían los centros de datos, pero no tiene nada que ver, en el fondo es caciquismo moderno para que las multinacionales se lleven una parte del pastel, y ahora se llevan las manos a la cabeza cuando este tinglado puede caerse", criticando que Azcón es "el máximo defensor" del 'lobby' energético.

Ha emplazado a conectar las renovables con las pymes y que respondan a una política territorial "consensuada" y ha avisado de que se pueden perder puestos de trabajo en empresas que ya existían y se puede encarecer el coste de la luz. "No todos los centros de datos deben ser PIGA y deben pagar impuestos municipales", ha considerado, tras lo que ha aludido a "la sucesión de anuncios de miles de empleos".

Guitarte ha pedido a Azcón que el Gobierno se haga cargo del equipamiento de los consultorios locales. Por otra parte, ha pedido que anuncie el momento de puesta en marcha de nuevos títulos en el campus universitario de Teruel y ha defendido la escuela rural, "uno de los pilares del poblamiento que necesita trabajo continuado de la administración educativa", proponiendo instalar cocinas in situ en los CRA.

Igualmente, ha rechazado los derechos históricos de "quienes especulan con la agricultura" y ha emplazado a "modernizar" la PAC y a crear un banco de tierra y mejorar los regadíos.

ANUNCIOS

El representante de A-TE ha señalado que este "ha sido un año rico en anucios, pero iguales, una especie de sorteo de Navidad semanal en el que siempre le toca el Gordo a Aragón" y ha rechazado "el paisaje imaginado" de Azcón.

"Los presupuestos tienen pinta de que no se van a aprobar", ha enfatizado Guitarte, para quien los populares "han demostrado que no saben pactar porque no cumplen y el siguiente pacto sale más caro", advirtiendo: "Nosotros no somos 'por si acaso".