Azcón trabaja para llevar a Teruel "la revolución de la IA" y anunciará una inversión "importante" en breve

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunciará "dentro de muy poco" una "importante inversión en tecnología" en la provincia de Teruel, lo que no ha desvelado en esta segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad. "Todo no está firmado todavía", ha señalado.

"Yo no tiro la toalla para que pueda haber inversiones milmillonarias en la provincia de Teruel, estamos trabajando para que la revolución de la Inteligencia Artificial pueda venir a Teruel", ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Este Gobierno se está tomando a la provincia de Teruel mucho más en serio de lo que se ha tomado en los últimos años", ha afirmado Azcón.

El presidente de la comunidad autónoma ha indicado que, en vivienda, en dos años con el programa '700' se ha actuado en 68 municipios de Teruel, se han puesto en funcionamiento 151 viviendas y se han destinado el 48% del presupuesto de este programa. "Yo creo que todavía hay que seguir haciendo más, venimos de años de abandono", ha considerado.

"Ahora no solo se ponen en marcha nuevas políticas para mejorar el transporte y la vivienda que están beneficiando fundamentalmente a la provincia de Teruel", ha asegurado, opinando que la política principal a este respecto debe ser la de vivienda. "Algunos proyectos ya se están construyendo, un éxito en la gestión", ha apostillado.

Ha anunciado el proyecto 'Más vivienda, mejor empleo' para impulsar la construcción de viviendas para trabajadores de proyectos con PIGA, con una primera iniciativa de 250 viviendas en la provincia de Teruel. Además, "podemos hablar" de la propuesta de Guitarte de construir al menos cuatro viviendas por núcleo de población.

DESPOBLACIÓN

Azcón ha enviado "sucesivas cartas" al Gobierno de España para hablar sobre el FITE, indicando que este año se incrementa una parte y el próximo año se destinarán 86 millones. Ha lamentado que Teruel "no es una prioridad" para el Ministerio de Política Territorial.

Además, ha propuesto destinar a la lucha contra la despoblación la mitad de los 16 millones de euros que se recaudarán por impuestos medioambientales a renovables y la otra mitad a la lucha contra los incendios forestales. En dos años se habrán destinado -sumando otras partidas-- 34 millones de euros a la despoblación, realzando "la preocupación de este Gobierno" por este problema.

El 'hub' de Defensa conllevará la creación de 350 empleos en el aeropuerto de Teruel, con un presupuesto inversor de 42 millones de euros, fruto de "una conversación" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, "no es casualidad", ha comentado.

A su juicio, "la incapacidad de gestión de Red Eléctrica ha hecho que haya un cambio en las fuentes de energía y eso hace que haya un aumento del precio de la energía".

Por último, ha abogado por "colaborar" para mejorar la PAC: "Trabajemos de forma conjunta para defender la PAC en aquellos territorios que tienen problemas de despoblación", ha defendido, proponiendo que "la despoblación se tenga en cuenta" en la PAC. Si el día de mañana la PAR desaparece "los problemas de despoblación se multiplican".

Por otra parte, Azcón ha afirmado que la voluntad de su Gobierno es "cumplir con los planes presupuestarios" y se ha dirigido a Guitarte, en relación a la aprobación de los presupuestos de 2026, para decirle: "Usted no es ni mi plan A ni mi plan B", para observar que "los votos no dan", añadiendo que la única investidura que ha aprobado Teruel Existe ha sido la de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ha reconocido "la voluntad constructiva" de A-TE.