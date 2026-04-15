Hallan un cadáver en el río Gállego a la altura de Movera (Zaragoza)

Zona en la que se ha encontrado el cadáver.
Zona en la que se ha encontrado el cadáver. - ELABORACIÓN PROPIA
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 9:19
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ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que ha aparecido el cadáver de una persona en una de las riberas del río Gállego a su paso por el barrio rural zaragozano de Movera.

El protocolo policial se ha activado este martes, después de que un ciudadano llamara al 091, en torno a las 18.00 horas, para alertar de la presencia del cuerpo.

El área ha sido acordonada para facilitar el trabajo de los agentes de Policía Nacional y de la Comisión Judicial. La Brigada de Policía Científica está trabajando para certificar la identidad.

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