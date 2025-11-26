Hereu señala la gigafactoría de Stellantis-CATL como "proyecto de país" y "apuesta radical" por la movilidad eléctrica

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías eléctricas de CATL y Stellantis en Figueruelas, a 26 de noviembre de 2025, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). Las em - Ramón Comet - Europa Press

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha participado en el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Zaragoza y ha afirmado que se trata de un "proyecto de país" y refleja la "apuesta radical" de España por la movilidad eléctrica conectada.

Hereu ha calificado la jornada de este miércoles, 26 de noviembre, como "un gran día" y ha avanzado que el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Stellantis y CATL es "simbólico", pero tendrá una "dimensión histórica", puesto que este es un proyecto "estratégico de primer nivel".

De acuerdo a las características del proyecto, entre las que ha citado la inversión de 4.1000 millones de euros, Hereu ha opinado que el resultado de esta 'joint venture' --Contemporary Star Energy--expresa "ambición de futuro".

"Hoy celebramos esta capacidad de sumar para multiplicar los efectos", ha aseverado Jordi Hereu, quien ha querido agradecer, en primer lugar, la colaboración entre "dos grandes de la automoción y la movilidad": Stellantis, "con una larga tradición de cultura industrial que transformó Aragón y ayudó a transformar toda España"; y CATL "el más importante grupo de la nueva movilidad".

"Quiero agradecer que apuesten por España. Es la mejor apuesta que pueden realizar, es un acierto. Apuestan por un país que ha apostado, a su vez, por construir la nueva movilidad", ha asegurado Hereu, quien ha celebrado la sintonía entre España y China, algo que ha atribuido a la "visión de lo que tiene que ser la autonomía estratégica de Europa, pero abierta, dispuesta a cooperar, a dialogar, a construir con todos los países del mundo".

COOPERACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS

Como tercer factor de éxito para el impulso de la gigafactoría, el ministro de Industria y Turismo ha destacado, de nuevo, "la cooperación entre gobiernos", por un lado, el de Aragón, al que ha reconocido su "tenacidad y persecución ilusionada" de un objetivo.

Ha recordado la labor realizada por la exministra del ramo, Reyes Maroto, en su apuesta por la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), junto al expresidente aragonés, Javier Lambán. En este punto, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, para apuntar: "Tu y yo tenemos el placer y el honor de asistir a este acto, que es un canto a la cooperación institucional, que no siempre es fácil, pero en nuestro caso es un ejemplo de diferentes gobiernos en favor de un proyecto ligar al bienestar y progreso de miles de familias en Aragón".

"La electrificación de la movilidad es un proceso irreversible que significa transformación, esfuerzos, a veces algunos sacrificios, pero en todo caso es una opción estratégica que España, junto con Aragón y otras regiones, ha tomado con mucha y una gran voluntad", ha apostillado el ministro de Industria y Turismo.

Al hilo de estas palabras, Hereu ha comentado que en un momento en el que "hay ciertos debates en la transición --hacia la movilidad eléctrica--, este paso es un acto de confianza y de apuesta radical por la movilidad de las próximas décadas".

CONFIANZA

El titular de Industria ha insistido en que la colaboración de Stellantis y CATL es un "acto de confianza" y representa lo que España "puede hacer en la reindustrialización de Europa, que es un elemento absolutamente estratégico".

"Lo queremos hacer con su liderazgo, su aprendizaje, con las lecciones que ustedes también dieron hace ya muchas décadas", ha dedicado a los empresarios y autoridades de China, para agregar: "Lo queremos hacer de la mejor manera, porque estamos construyendo el mejor modelo de inversión en España y Europa", es decir, "compartiendo tecnología al servicio de reforzar el ecosistema industrial con trabajadores y trabajadoras españolas en el presente y en el futuro".

Así, "con la capacidad y la inteligencia que dos culturas antiguas tienen de lo que ahora se llama 'win-win', vamos a construir una estrategia compartida en la que todos saldremos ganando y así afianzaremos la sostenibilidad de lo que es invertir bien en España y en Europa", ha continuado Hereu.

Por último, el ministro de Industria y Turismo ha dicho ser consciente de que esta gigafactoría es uno de los "primeros grandes ejemplos de la innovación y de la inversión china en España", por lo que, de acuerdo a la responsabilidad que requiere, "no lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer muy bien".