Una herida grave y dos leves tras volcar un coche en la A-176 en Hecho (Huesca)

VALLE DE HECHO (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha resultado herida grave y otras dos personas --un hombre y una mujer--, heridas leves, en un accidente de tráfico en el que el coche en el que circulaban se ha salido de la vía por la derecha y ha volcado posteriormente, en la carretera A-176, en el término municipal oscense de Valle de Hecho.

El siniestro se ha producido a las 15.15 horas de este jueves, en el punto kilométrico 8,800 de la A-176, que conecta Puente la Reina de Jaca con Ansó, ha informado la Guardia Civil.

La herida grave, de 57 años, es la copiloto del vehículo, mientras que los heridos leves son el conductor y la otra ocupante, de 59 y 27 años, respectivamente. Todos ellos son vecinos de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y han sido trasladados en ambulancia medicalizada al hospital de Jaca.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Hecho, una dotación de bomberos y ambulancias del servicio de emergencias '061'.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.