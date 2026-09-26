Un herido en un accidente tras volcar un camión cargado con 53 terneros en la A-1223, en Peralta de Alcofea (Huesca)

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PERALTA DE ALCOFEA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

Un camión cargado con 53 terneros ha volcado en la madrugada de este sábado en la carretera A-1223, a la altura del municipio de Peralta de Alcofea. El conductor ha resultado ileso y el otro ocupante del vehículo ha resultado herido leve.

El siniestro ha tenido lugar a las 5.30 horas de este 26 de septiembre en el punto kilométrico 26,300 de la A-1223, en sentido ascendente, cuando el camión se ha salido de la vía por la margen derecha y, posteriormente, ha volcado, según han informado desde la Comandancia de Guardia Civil de Huesca.

En cuanto al herido, ha sido evacuado y trasladado en ambulancia al Hospital de Barbastro.

En el lugar se han personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Monzón, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y conservación de carreteras.