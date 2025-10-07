Un herido grave y otro leve en el choque entre un camión y una furgoneta en la AP-2 en Candasnos (Huesca). - GUARDIA CIVIL

CANDASNOS (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

Un camión y una furgoneta de mantenimiento de carreteras han chocado en la madrugada de este jueves en la AP-2 a la altura de Candasnos (Huesca) en un accidente de tráfico en el que una persona ha resultado herida grave y otra leve.

En concreto, uno de los ocupantes de la furgoneta ha resultado herido grave, y ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Arnau Vilanova de Lérida, y el conductor ha resultado herido leve y lo han llevado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Tanto el conductor del vehículo articulado como el otro ocupante de la furgoneta han salido ilesos, ha informado la Guardia Civil.

El siniestro vial se ha producido a las 01.40 horas de este martes, en el punto kilométrico 84,000 de la AP-2, en sentido creciente de la circulación, y ha consistido en la salida de la vía del camión por el margen derecho, donde ha chocado con la furgoneta. Tras el accidente, el vehículo articulado ha quedado volcado sobre la cuneta.

El conductor del camión es un hombre de 56 años y vecino de Mollet del Vallés (Barcelona), mientras que todos los ocupantes de la furgoneta de mantenimiento son vecinos de Zaragoza. El herido grave tiene 58 años y los otros dos tienen 34 y 48 años.

En el lugar se han personado tres patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, dos de Jaca dos de Huesca y una de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y ambulancias del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.