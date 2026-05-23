Herido un senderista al caerse en el barranco del Cabrerizo en la Sierra de Albarracín (Teruel)

El senderista herido en el barranco del Cabrerizo en Albarracín (Teruel) es evacuado en camilla por bomberos de la DPT, sanitarios y agentes de la Guardia Civil. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

TERUEL 23 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la DPT han participado este sábado en el rescate de un senderista que ha resultado herido tras caerse en el barranco del Cabrerizo, en la Sierra de Albarracín (Teruel).

Los bomberos han recibido el aviso en torno a las 10.30 horas y hasta el lugar se han desplazado un oficial y tres bomberos.

Al llegar al lugar, los sanitarios habían estabilizado al varón herido y los bomberos han colaborado en la inmovilización de la víctima del accidente y lo han subido a la camilla en la que lo han porteado hasta el punto en el que se encontraba la ambulancia, en la que ha sido trasladado a un centro sanitario.

Por otro lado, anoche los bomberos también participaron en la excarcelación de una persona que resultó herida con su vehículo en el término municipal de La Puebla de Valverde (Teruel), y que fue trasladado a un centro sanitario.