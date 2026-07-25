Heridos dos ciclistas heridos al ser embestidos por un tercero en la A-176 en Puente la Reina de Jaca (Huesca)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

Ambos accidentados han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Jaca

PUENTE LA REINA DE JACA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

Dos ciclistas han resultado heridos, uno de carácter grave y otro leve, en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en el que un rodador a embestido por detrás a otros dos que circulaban en formación de pelotón por la carretera A-176 en Puente la Reina de Jaca (Huesca).

Según ha informado la Guardia Civil de Huesca, el accidente se ha producido a las 11.00 horas a la altura del punto kilométrico 7,500 de la carretera A-176, sentido descendente y término municipal de Puente la Reina de Jaca.

En ese punto un ciclista ha embestido por detrás a otros dos que circulaban en pelotón junto a otros. Como resultado del impacto, un cicloturista de 65 años y vecino de Guipúzcoa ha resultado herido grave, y otro, de 67 años y vecino de Zaragoza, ha sufrido heridas de carácter leve. Ambos han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Jaca, mientras que el tercer implicado, varón de 53 años y vecino también de Guipúzcoa, ha resultado ileso.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y dos ambulancias del servicio de emergencias del 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.