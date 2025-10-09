Hernández pide apoyar el presupuesto para 2026 para "seguir incrementando el número de colegios con cocina 'in situ'

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha visitado la nueva cocina 'in situ' del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Moliner de Zaragoza, que dará servicio de comedor a 170 alumnos, y para "seguir incremenando" el número de centros con este servicio "es fundamental contar con un nuevo presupuesto para el año 2026", para lo que ha pedido "la colaboración de los grupos --parlamentarios-- de las Cortes de Aragón".

Hernández ha señalado que para los alumnos ha sido "un cambio fundamental, porque ahora su cole huele a hogar, y le da al centro una familiaridad que antes no tenía".

El CEIP María Moliner es uno de los nueve centros que han estrenado este curso cocinas 'in situ', instalaciones que son "una de las principales demandas de las familias aragonesas", ha apuntado la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

Dentro del plan de mejora de comedores escolares del Gobierno de Aragón, este verano se han transformado nueve comedores de línea fría a cocina 'in situ', con una inversión total en las obras de más de dos millones de euros. En estas nueve cocinas, se van a preparar 260.340 menús al año, para 1.500 alumnos aragoneses.

MÁS PROYECTOS

Además, en los próximos días, comenzarán las obras de una cocina centralizada en El Ensanche de Teruel, que dará servicio a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, con una inversión de 500 mil euros. Para el próximo curso, está prevista la transformación de las cocinas de los colegios Catalina de Aragón, en Zaragoza, y Galo Ponte en San Mateo de Gállego.

Asimismo, el Gobierno de Aragón va a colaborar con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego para impulsar la cocina in situ del colegio Pintor Pradilla.

Uno de los objetivos del Gobierno de Aragón es reforzar esta línea de trabajado, para que cada vez más centros cuenten con cocinas in situ y ofrezcan a sus alumnos la mejor alimentación posible y a sus familias mayores posibilidades de conciliación, tal como anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el reciente Debate de Política General de Aragón.

En la visita, han participado representantes de los grupos parlamentarios y de asociaciones de madres y padres de diversos centros educativos.