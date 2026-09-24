Hi Score Science comienza una nueva edición abierta a todas las edades para jugar, aprender y crear ciencia

Archivo - Celebración de la final nacional de la pasada edición en la sede central del CSIC en Madrid. - HI SCORE SCIENCE - Archivo

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Por qué las venas parecen azules? ¿Podemos escuchar las auroras boreales? Hi Score Science convierte preguntas como estas en una puerta de entrada a la curiosidad científica: invita a jugar, aprender, investigar y también a crear nuevas preguntas que pueden acabar formando parte del propio videojuego.

Hi Score Science comienza una nueva edición dirigida a estudiantes, profesores y público general, con concursos, torneos y actividades que buscan acercar la ciencia de una forma participativa y divertida. Está organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) y del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), ambos centros mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El proyecto utiliza los videojuegos y las nuevas tecnologías como herramientas de divulgación para acercar la ciencia a la sociedad de una forma participativa y divertida. Hi Score Science nació como un videojuego gratuito de preguntas y respuestas científicas y, con el paso de los años, ha ido incorporando nuevas formas de participación, plataformas y actividades hasta llegar a públicos de todas las edades. Actualmente puede utilizarse en dispositivos móviles, ordenadores y máquinas recreativas.

PROFESORES Y ALUMNOS, PROTAGONISTAS DEL JUEGO

Uno de los principales llamamientos de esta edición está dirigido al profesorado y a los centros educativos. Hi Score Science propone utilizar el videojuego como una actividad dentro del aula: los estudiantes investigan sobre un tema científico, plantean una pregunta, preparan sus posibles respuestas y elaboran una explicación que permita comprender la solución. Las preguntas recibidas son revisadas y editadas por personal científico y las seleccionadas pasan a formar parte del videojuego.

De esta forma, los alumnos dejan de ser únicamente receptores de contenidos y participan directamente en su creación. En secundaria se puede participar de manera individual o formando equipos vinculados a un centro educativo, una fórmula diseñada precisamente para facilitar su utilización en las aulas.

El proceso de creación de las preguntas anima a los estudiantes a investigar, contrastar información, debatir sobre ciencia y buscar fuentes rigurosas antes de formular una buena pregunta y explicar correctamente su respuesta. La edición 2026-2027 contará con una fase regional en Aragón y con concursos dirigidos a estudiantes de secundaria, además de las correspondientes actividades y finales. El plazo de recepción de preguntas para el concurso escolar permanecerá abierto hasta el 8 de marzo de 2027.

DESDE PRIMARIA HASTA EL PÚBLICO ADULTO

Hi Score Science no se limita a los estudiantes de secundaria. El proyecto mantiene también Hi Score Science Junior, creado para adaptar las actividades y concursos al alumnado de primaria, así como los concursos senior, dirigidos específicamente al público adulto. De esta manera, la creación de preguntas científicas y la participación en las actividades del proyecto se extiende a diferentes edades y niveles formativos.

La iniciativa busca que cualquier persona interesada pueda acercarse a la ciencia, participar activamente y comprobar que investigar el porqué de las cosas puede formar parte también de nuestro tiempo de ocio.

INICIO DE LA LIGA ABSOLUTA INTERNACIONAL ONLINE

Para quienes prefieran demostrar directamente cuánto saben de ciencia, hoy, 24 de septiembre, comienza a las 11.00 horas la VIII Liga Absoluta Internacional OnLine de Hi Score Science.

La competición está abierta a cualquier persona, independientemente de su edad o formación. Estudiantes, profesores, investigadores, familias y aficionados a la ciencia pueden competir respondiendo a las preguntas del videojuego. La liga contará con nueve jornadas distribuidas entre septiembre de 2026 y junio de 2027.

La primera se celebrará desde este viernes hasta el día 29 a la misma hora y posteriormente tendrán lugar nuevas jornadas a lo largo del curso. Para participar basta con descargar gratuitamente Hi Score Science y acceder a Multijugador > partida OnLine > Torneo > Curie. Es importante utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña durante las diferentes jornadas para que se acumulen correctamente los puntos.

Los diez primeros clasificados de cada jornada recibirán certificados y el vencedor obtendrá una medalla. Al finalizar la temporada se entregarán además premios y certificados a los diez primeros clasificados de la general y trofeos a los tres primeros. La liga ofrece también al profesorado una segunda forma de utilizar Hi Score Science en el aula: además de crear sus propias preguntas científicas, los alumnos pueden competir con otros jugadores y poner a prueba los conocimientos adquiridos.

CIENCIA DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS

La nueva edición continuará acercando la divulgación científica a públicos y espacios muy diferentes. El proyecto contempla actividades en zonas rurales y aulas hospitalarias, así como acciones orientadas a personas con discapacidad y, especialmente, la adaptación del videojuego para personas con discapacidad visual.

Hi Score Science seguirá también saliendo de las pantallas mediante gincanas científicas, exposiciones, museos, máquinas recreativas, concursos y participación en ferias científicas y de videojuegos. La programación contará además con acciones temáticas, entre ellas las relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y los eclipses.

Otra de las grandes líneas de esta edición será la internacionalización del proyecto, aprovechando sus modalidades online, la ampliación de idiomas y la colaboración con universidades, centros educativos y entidades de otros países para llevar sus contenidos y actividades fuera de España.

Desde su nacimiento en 2016, Hi Score Science ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto colaborativo que combina videojuegos, educación, participación ciudadana y divulgación científica. A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros reconocimientos, el primer premio del programa Ciencia en Acción, el sello nacional D+i TOP y el accésit de los Premios CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana, además de haber sido nominado en dos ocasiones a los Premios Tercer Milenio.