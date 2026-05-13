El Hospital de Barbastro tendrá cirugía robótica para reforzar sus capacidades diagnósticas y asistenciales

El Hospital de Barbastro también tendrá Cirugía Robótica. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha anunciado que la cirugía robótica será una realidad en el Hospital de Barbastro para reforzar sus capacidades diagnósticas y asistenciales.

Así lo ha indicado este miércoles, durante su visita al centro hospitalario de la capital de la Comarca de Somontano. Este hospital ha sido el primero que visita Sanz tras tomar las riendas del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

"Mi primera visita como consejero a un hospital de Aragón es aquí, porque quiero dejar clara mi implicación con este centro y mi compromiso con las preocupaciones de sus profesionales y de sus usuarios", ha asegurado Sanz.

"Desde el Departamento de Sanidad, estamos trabajando con una apuesta firme por este hospital, con el objetivo de reforzar sus capacidades diagnósticas y asistenciales mediante la incorporación de equipamiento de alta tecnología", ha añadido, para anunciar el compromiso.

REUNIÓN

Sanz ha mantenido previamente una reunión con el alcalde de la ciudad, Fernando Torres, y con el presidente de la Diputación provincial de Huesca, Isaac Claver, a quienes ha trasladado la apuesta del Gobierno de Aragón por una asistencia sanitaria pública, cercana y de calidad.

Posteriormente, lo ha hecho con el equipo directivo del centro sanitario para conocer de primera mano todas las acciones llevadas a cabo en este hospital cuya primera dificultad que afronta es el déficit de profesionales.

En este punto, Sanz ha recordado que este es un problema que afecta a toda España, ha indicado que desde Aragón se están haciendo todos los deberes, pero ha reprochado que el Ministerio de Sanidad no apueste por una mayor formación de plazas de residentes para que este problema se pueda solventar en pocos años.

Ángel Sanz ha subrayado que este problema se extiende a la especialidad de Medicina de Familia y que en la última convocatoria MIR, cuya formación se iniciará a partir de junio, solo se ha incrementado "en 36 médicos de familia para toda España con la necesidad tan grande que hay".

REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS PLATAFORMAS CIUDADANAS

Por otro lado, en las reuniones con los representantes de las Plataformas de Defensa del Hospital de Barbastro y de la Plataforma de afectados de Oncología de Barbastro, el consejero ha escuchado sus propuestas para seguir avanzando desde el diálogo y la colaboración.

El déficit de personal ha afectado especialmente al servicio de Oncología, pero el consejero ha asegurado que ya hay en marcha distintas medidas en este área y que ya está dando sus frutos. "Todos los días hay profesionales para cubrir la asistencia", ha dicho el responsable sanitario, quien ha mostrado su agradecimiento a oncólogos de otros sectores sanitarios que se desplazan desde Huesca o Zaragoza para apoyar el servicio de Oncología de Barbastro".

Igualmente, Ángel Sanz ha destacado que el paciente que por primera vez tiene que ir a Oncología es visto en menos de una semana. Y en cuanto a las revisiones, ya están apoyando profesionales de otras especialidades, como Oncología Radioterápica, que acude semanalmente a Barbastro desde esta semana.

Se va a establecer un grupo de trabajo con profesionales del servicio de Oncología o de aquellos otros servicios en los que se considere que pueden llevarse a cabo mejoras para atender todas las propuestas, ha comentado.

En cuanto al servicio de Urgencias, las vacantes han sido completadas con la resolución de la última oferta pública de empleo en la que se convocaron 9 plazas de médicos para los servicios de Urgencias de los hospitales San Jorge y de Barbastro.

Al de Barbastro se han destinado 8 de esas plazas. Los profesionales se incorporarán el 8 de junio, en menos de un mes. No obstante, ya están incorporados los 14 profesionales que accedieron a las plazas de difícil cobertura. Para este hospital periférico se han convocado 46 de las 185 plazas que se han sacado para los hospitales públicos aragoneses que estén ubicados fuera de la ciudad de Zaragoza.

La primera fase de esta convocatoria ya se ha resuelto y en Barbastro se han completado las 14 plazas convocadas, que son las que corresponden a especialidades hospitalarias con 5 años de formación MIR. Está en proceso la segunda fase de la convocatoria, que son especialidades hospitalarias de 4 años de formación.

En el caso del Hospital de Barbastro, esta segunda fase supone 32 puestos. Cuando finalice esta segunda fase, se iniciará una tercera que afectará a médicos de familia y de Urgencias de todo Aragón.