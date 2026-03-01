El Hospital Materno Infantil inicia la obra de la nueva UCI Pediátrica y de las consultas de Neuropediatría

Imagen de la actual UCI pediátrica del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. En otra zona del hospital comienza una obra para acoger la futura unidad que sustituirá la actual. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Materno Infantil Miguel Servet (HMI) inicia esta primera semana de marzo las obras de reforma y ampliación en el área pediátrica del bloque Materno Infantil, una actuación que incluye la nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y la ampliación de las consultas de Neuropediatría y Metabolismo.

La obra, financiada por el Gobierno de Aragón con una inversión de 2.214.664,71 euros para la nueva UCIP y de 112.770,38 euros para las consultas de Neuropediatría --estas últimas con cargo a fondos Next Generation--, supone un avance estructural en dos ámbitos clave de la atención pediátrica: los cuidados críticos y la atención especializada ambulatoria.

MÁS SEGURIDAD, EFICIENCIA Y HUMANIZACIÓN

La UCIP del Hospital Universitario Miguel Servet es el único recurso de referencia en Aragón para la atención de pacientes pediátricos críticos y también atiende niños derivados de La Rioja y de Soria. Se trata de una unidad de nivel III, el grado más alto de complejidad asistencial en este ámbito.

En 2024 la unidad registró un total de 450 ingresos. Con una estancia media de 3,5 días con unos picos de ocupación de hasta el 80% en invierno (50% en verano). En esta unidad se atienden a pacientes desde recién nacidos de pocos meses hasta adolescentes de 15 años, y en algunas patologías hasta los 18 años de edad.

Los niños que son atendidos en este área padecen patologías de alta complejidad de diversas especialidades como oncología pediátrica o cardiología, entre otras, o presentan postoperatorios cardíacos complejos, de neurocirugía, cirugía general de alta especialización o diálisis aguda pediátrica.

La reforma contempla la reubicación de la unidad dentro del bloque Materno Infantil -actualmente situada en el Hospital General-, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta en emergencias, mejorar la coordinación entre servicios y optimizar los circuitos asistenciales en situaciones críticas.

El jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Juan Pablo García Íñiguez, destaca que la nueva unidad "nos permitirá trabajar con mayor seguridad y mejorar los tiempos de respuesta en momentos donde cada minuto es decisivo".

REORGANIZACIÓN INTERNA DEL HOSPITAL

Para hacer posible esta actuación ha sido necesaria la reorganización previa de varias unidades. Pediatría A --que es como se denominaba al área que acogía a los niños lactantes-- y Pediatría B se han unificado en la planta 4ª del HMI.

La Unidad de Cirugía Pediátrica se ha trasladado a la anterior ubicación de lactantes en la planta 3ª, tras una adecuación previa del espacio con una inversión adicional de 79.685,99 euros.

La nueva UCIP, con una superficie construida de 709 m2, supondrá un salto cualitativo en tres ámbitos fundamentales: seguridad, eficiencia y humanización.

Desde el punto de vista clínico, contará con 10 boxes individuales, dos de ellos con aislamiento inverso, duplicando la capacidad actual de aislamiento y mejorando la situación actual, en la que solo se dispone de un espacio común compartido.

Todos estarán equipados con tecnología avanzada, como columnas suspendidas de doble brazo para gases medicinales y bombas de medicación, sistema de videovigilancia integrada sin grabación y un sistema de llamada de emergencia con señales codificadas, facilitando la actuación inmediata ante situaciones de riesgo vital.

Además, la reorganización del espacio permitirá realizar determinadas técnicas sin necesidad de trasladar al paciente fuera de la unidad, como ocurre en el caso de grandes quemados.

"Poder realizar técnicas complejas sin sacar al niño de la unidad mejora su seguridad y reduce riesgos innecesarios", subraya García Íñiguez.

Uno de los grandes ejes del proyecto es la humanización. La unidad se ha diseñado pensando no solo en el paciente, sino también en su familia y en los profesionales.

Cada box integrará un área familiar para favorecer la presencia continuada de los padres, todos contarán con luz natural --una mejora sustancial respecto a la situación actual-- y se incorporará decoración infantil desde la propia fase de obra para crear un entorno más amable.

"En una UCI Pediátrica, acompañar a la familia también forma parte del tratamiento. La presencia continuada de los padres tiene un impacto real en el bienestar y la recuperación del niño", destaca el jefe de sección.

Además, la nueva UCIP dispondrá de un despacho independiente para la información a familias, garantizando el espacio de privacidad y confidencialidad en los momentos más delicados. Asimismo, se habilitarán áreas específicas de trabajo y descanso para los profesionales, bajo la premisa de que cuidar al que cuida repercute directamente en la recuperación del niño.

Este enfoque cuenta con la colaboración de Plataforma Europa-Inditex y Fundación Sesé, a través de VIII edición de su gala anual que impulsan la humanización de los espacios, así como de ASPANOA, que contribuye a la dotación de sistemas de monitorización portátiles.

Estos dispositivos permitirán algo tan importante como que un bebé pueda ser sostenido en brazos durante su ingreso o que los traslados a pruebas diagnósticas se realicen con mayor comodidad y seguridad.

GALA DE LA FUNDACIÓN SESÉ CON TRBUTO A 'QUEEN'

Precisamente, este lunes 2 de marzo se celebra la citada VIII edición de la gala anual de la Fundación Sesé. La sesión es a las 20.00 horas en la Sala Mozart de Zaragoza y contará con la actuación de 'God Save The Queen', la banda tributo argentina considerada por Rolling Stone como el mejor homenaje a Queen del mundo.

Este concierto, parte de su gira internacional, conmemora los 40 años del último show de Queen con Freddie Mercury y contribuirá a equipar la citada nueva unidad del Hospital Infantil.

AMPLIACIÓN DE LAS CONSULTAS DE NEUROPEDIATRÍA Y METABOLISMO

Paralelamente a la UCIP se inicia la remodelación y ampliación del área de consultas externas de Neuropediatría y Metabolismo, reforzando la atención hospitalaria ambulatoria.

El espacio actual, que cuenta con 2 consultas y una antesala para la atención de un técnico auxiliar de enfermería, pasará a disponer de 4 consultas más amplias y 2 puestos de citaciones, alcanzando una superficie total de 117 metros cuadrados, más del doble del espacio actual.

Esta ampliación permitirá aumentar la capacidad asistencial, mejorar la organización de agendas y ofrecer mayor comodidad y privacidad a pacientes y familias, en especial en patologías neurológicas y metabólicas infantiles que requieren seguimiento continuado y alta especialización.

La reforma supondrá además un avance decisivo en accesibilidad, ya que las consultas se trasladan a la planta baja del edificio --tras la reubicación de servicios administrativos--, facilitando la entrada directa desde la calle y la circulación de pacientes con movilidad reducida o sillas de ruedas, una necesidad de una gran parte de los más de 6.000 niños que atiende la unidad, eliminando barreras arquitectónicas y simplificando recorridos.

Asimismo, durante esta reforma se implantará un sistema informatizado y anonimizado de gestión de turnos para todas las consultas externas pediátricas -médicas, quirúrgicas y de pruebas funcionales- mediante pantallas digitales y sistema de llamadas codificadas, lo que ofrecerá: mayor confidencialidad y mejor organización de flujos.

UN PROYECTO CON VISIÓN DE CONJUNTO

El inicio de estas dos intervenciones representa uno de los hitos más significativos del Plan de Transformación del Hospital Universitario Miguel Servet, un programa estratégico que integra múltiples actuaciones destinadas a modernizar las infraestructuras sanitarias, mejorar la calidad asistencial, reforzar la seguridad de pacientes y profesionales e impulsar la humanización de los espacios sanitarios al servicio de los aragoneses.